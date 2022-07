Trumps «siste bastion» i mediene med linjeskifte

Fox News valgte å ikke sende Donald Trumps første tale i Washington D.C. siden han gikk av som president. I stedet sendte kanalen 17 minutter direkte fra Mike Pences tale samme dag.

Donald Trump holdt tirsdag sin første tale i Washington D.C. siden han forlot presidentkontoret.

9 minutter siden

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

Tirsdag klokken 21 norsk tid holdt Trump sin første tale i Washington D.C. siden han forlot presidentkontoret i januar 2021.

Tenketanken America First Policy Institute hadde konferanse. Trump var invitert for å holde avslutningstalen.

Presseoppbudet var stort, meldte The New York Times, men en aktør overrasket i sin dekning av talen: Fox News.

Onsdag skrev Aftenposten at flere av Trumps tidligere støttespillere i mediene har vendt ham ryggen, men at støtten fra de innflytelsesrike talkshowvertene til Fox News består.

Så lenge det er tilfellet, vil ikke andre mediers helomvending ha de største konsekvensene for ham, trodde professor i sammenlignende politikk Gunnar Grendstad.

– Fox News er Trumps siste, men desidert viktigste, bastion i mediene, sa Grendstad.

På kveldstid er det Trump-tilhengerne Tucker Carlson (t.v.), Laura Ingraham og Sean Hannity som dominerer på Fox News.

Viste i stedet Pence

Tirsdag viste kanalen klipp fra talen i løpet av dagen, men de sendte ikke noe av den direkte. Samme dag holdt hans tidligere visepresident Mike Pence en tale bare én kilometer unna. Fox sendte direkte i 17 minutter av talen til Pence.

The New York Times skriver at tirsdagens dekning føyer seg inn i et mønster av Fox’ dekning av Trump den siste tiden.

Kanalens to fremste talkshowverter Sean Hannity og Tucker Carlson har helhjertet støttet Trump. Tross dels graverende opplysninger om hans rolle under stormingen av Kongressen 6. januar 2021, som den siste tiden har kommet frem. Fox har suverent flest seere på kveldstid, det som kalles prime time. Sendingene på denne tiden av døgnet domineres av programmene til de meningsbærende stjernene Hannity, Carlson og Laura Ingraham. Den ordinære nyhetsdekningen fra kanalen har derimot blitt mer skeptisk overfor Trump enn disse tre.

Fredag forrige uke sendte kanalen et intervju med en av Trumps potensielle motkandidater i den republikanske nominasjonskampen. Dette i stedet for å sende en tale Trump holdt for sine tilhengere i Arizona.

Mandag fulgte kanalen opp med å fremheve samme kandidats økte vinnersjanser frem mot republikaneres fremtidige primærvalg.

Trump tydde til sitt eget sosiale medie, Truth Social, for å vise sin misnøye. Han kritiserte programmet, Fox & Friends, for å ha gått over til «den mørke siden».

«Fox & Friends bommet nettopp på mine meningsmålingsresultater, uten tvil med vilje. Det showet har vært forferdelig», skrev han.