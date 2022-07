På få timer ankom over tusen migranter Italia. De siste ukene har redningsarbeiderne fått stadig mer å gjøre.

Samtidig er Italia i kaos. Utfallet kan være en regjering fra ytre høyre. Hvilke konsekvenser vil det ha for de nyankomne?

Den ikke-statlige organisasjonen Sea-Watch gir redningsvester til en gruppe migranter i Middelhavet. De siste ukene har antall flyktninger og andre migranter til Italia økt kraftig.

26. juli 2022 11:16 Sist oppdatert 9 minutter siden

Nesten 1200 ankomster på 24 timer. Det ble en hektisk helg for den italienske kystvakten og de ikke-statlige redningsorganisasjonene.

Båtene kom fra Libya og Tunisia. Om bord var flyktninger og andre migranter fra Afghanistan, Pakistan, Sudan, Etiopia og Somalia, ifølge BCC.

Over 600 av dem ble reddet på sjøen og brakt til Sicilia, Middelhavets største øy. De resterende ankom Lampedusa, øya midt imellom Tunisia og Sicilia, som er blitt én av de viktigste havnene for folk som ønsker å nå Europa.

Her ligger et mottakssenter, med kapasitet til å huse 350 mennesker. Nå bor det 1200 der, ifølge det italienske nyhetsbyrået Ansa.

Usikker situasjon

Det er ikke uvanlig at migranter setter av gårde i sommermånedene. Sjøen er mer barmhjertig. Det blir noe mindre farlig å krysse verdens dødeligste migrasjonsrute.

Men at migrantene ankommer midt i en valgkampanje, der partier på ytre høyre har god sjanse til å vinne, er noe mer unikt.

Det er kun noen dager siden Mario Draghi forlot Italias statsministerpost. Meningsmålinger viser at en koalisjon fra ytre høyre kan bli resultatet av nyvalg.

Samtidig med regjeringskaoset, har over 1000 flyktninger og andre migranter ankommet landet. Flere hundre venter på å komme i havn.

Fem mennesker kom aldri frem i live.

Så langt i år har 34.000 migranter ankommet Italia via sjøveien. Det er over 10.000 flere enn i fjor. Over 20.000 flere enn året før.

Hva vil det bety for høstens valg i Italia?

Den tyske ikke-statlige organisasjonen Sea-Watch gjennomfører redningsoperasjoner i Middelhavet. Bildet er tatt 23. juli.

Nyvalg etter politisk kaos

Torsdag oppløste Italias president nasjonalforsamlingen og varslet nyvalg. Det var etter at han endelig hadde godtatt statsminister Mario Draghis avskjedssøknad.

Draghi hadde også levert en avskjedssøknad uken før. Da fikk han nei av presidenten.

Så ble det ble klart at Draghi overhodet ikke lyktes i å samle sekspartiregjeringen han hadde ledet siden februar i fjor. Den populistiske Femstjernersbevegelsen (M5E) ble den største kjeppen i hjulet.

Partiet nektet først å støtte statsministeren i en viktig votering. I en ny votering avsto også to andre partier fra å stemme.

Selv hadde Draghi kommet til makten utenom valg. Derfor trengte han bred støtte for å ha legitimitet.

Når han ikke fikk det, ville han gå. Det fikk han altså til slutt.

Vil trolig etterfølges av en høyrepopulist

Dermed går det mot nyvalg, som holdes 25. september. Meningsmålinger peker mot et resultat som vil gi «den mest ekstreme ytre høyre-regjeringen i Vest-Europa», skriver The Guardian på lederplass.

Det nye, nasjonalkonservative og høyrepopulistiske partiet Italias brødre ligger an til å få flest stemmer. Partiet regnes som etterfølgeren til det nyfascistiske partiet MSI, opprettet i 1946 av tilhengere av diktatoren Benito Mussolini.

Leder av Italias brødre, Giorgia Meloni, vil i så fall bli statsminister. Med seg i regjering vil hun ha høyrepartiene Lega og Forza Italia. Sistnevnte ledes av Italias tidligere statsminister Silvio Berlusconi og ligger hakket lengre mot sentrum.

Men alle partiene er svært innvandringskritiske.

Giorgia Meloni, leder for det høyrepopulistiske partiet Italias brødre, kan bli Italias neste statsminister. Hun vil trolig ha med seg Silvio Berlusconi og partiet hans Forza Italia i regjering.

I en Twitter-melding søndag kom Lega-leder Matteo Salvini med en fordømmelse av de nye migrantankomstene.

– 411 illegale migranter har ankommet på få timer, Lampedusa er i en nødssituasjon. 25. september vil italienerne endelig kunne velge endring. Sikkerhet, mot og grensekontroll er tilbake.

På lederplass i The Guardian er tonen en litt annen: En allianse mellom Salvini og Meloni kan gjøre at Italia havner på linje med land som Ungarn og Polen. Spesielt når det gjelder spørsmål om innvandring og skeives rettigheter, ifølge avisen.

Salvini er selv anklaget for å ha blokkert ankomsten til en båt med migranter da han var innvandringsminister i 2019. Resultatet var at 147 mennesker ble strandet på sjøen i flere dager. Salvini har avvist anklagene tvert.

I fjor begynte likevel en rettssak mot ham. Neste høring er satt til september i år, samme måned som valget skal finne sted.