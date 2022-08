Grenseoverganger i Kosovo stengt etter protester

Nye innreiseregler har skapt uro ved grenseovergangene mellom Serbia og Kosovo. Bare overflaten av konflikten, påpeker professor.

Natt til mandag blokkerte hundrevis av lastebiler veier langs grenseområdene nord i Kosovo. Bakgrunnen for opptøyene er nye innreiseregler som opprinnelig skulle tre i kraft fra mandag.

1. aug. 2022 06:40 Sist oppdatert nå nettopp

Natt til mandag stengte politiet i Kosovo to grenseoverganger, Jarinje og Brnjak, nord i landet. Det skjer etter at serbere blokkerte veier med hundrevis av lastebiler og tunge kjøretøy.

Det skal også ha blitt skutt mot politifolk. Ingen er meldt skadet i urolighetene.

Bakgrunnen for opptøyene er ny regler som skulle innføres i Kosovo mandag.

De innebærer blant annet at serbere som kommer til Kosovo og har serbiske id-kort, må ha midlertidige kort utstedt i Kosovo. Biler med serbiske skilt må bytte dem ut med Kosovo-skilt innen to måneder.

Statsminister Albin Kurti meldte imidlertid natt til mandag at tiltakene er utsatt en måned, til 1. september.

Det skjer etter oppfordringer fra internasjonalt hold, blant annet fra EU og den amerikanske ambassaden.

Statsminister Kurti sier at tiltakene innføres som svar på at Serbia krever det samme av statsborgere fra Kosovo som reiser til Serbia. Tiltakene blir nå utsatt på betingelse av at barrikadene av grenseovergangene blir opphevet.

Fortsatt en betent situasjon

Professor emeritus i Balkan-studier ved Universitetet i Oslo (UiO), Svein Mønnesland, antar at protestene vil roe seg snart.

Han peker imidlertid på at dette bare er overflaten av det som ulmer i konflikten.

– Hele situasjonen er så betent, og ingenting er løst med dette. Men man får se hva som skjer om en måned.

Det er stadig protester og demonstrasjoner i Kosovo. Da særlig fra de serbiske kommunene nord i Kosovo som ønsker et «serbisk fellesskap», forteller Mønnesland.

– Men det har ikke vært noen såpass alvorlige protester som dette den siste tiden.

Det betente forholdet mellom Kosovo og Serbia strekker seg langt tilbake i tid. Kosovo var lenge en del av Serbia, men erklærte seg selvstendig i februar 2008. Etniske serbere utgjør majoriteten i den nordlige regionen av Kosovo, og anerkjenner ikke Pristinas autoritet. Pristina er hovedstaden i Kosovo.

Kosovo er anerkjent av rundt 100 land, men ikke av Serbia. De har heller ikke fått godkjent medlemskap i FN.

– De er fremdeles en i en slags mellomstilling mellom å være uavhengig, og å ikke være det, sier Mønnesland.

Mandag 1. august patruljerer politiet i Kosovo på flere veier. Her i landsbyen Zupce, som ligger nord i landet.

Forberedt på å gripe inn

EU har tilrettelagt for samtaler mellom Serbia og Kosovo siden 2011. Det uten å lykkes med å normalisere forholdet.

«Den generelle sikkerhetssituasjonen i de nordlige kommunene i Kosovo er spent», opplyste KFOR i en pressemelding søndag kveld.

KFOR er en Nato-ledetet fredsbevarende styrke i Kosovo.

De overvåker situasjonen nøye og opplyser samtidig at de forberedt på å gripe inn hvis stabiliteten blir satt i fare.

Ifølge Reuters har fredsbevarende styrker fra Italia vært synlige i området rundt byen Mitrovica nord i landet.