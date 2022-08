Grenseoverganger i Kosovo stengt etter uro

Nye innreiseregler for serbere i landet har skapt uro ved grenseovergangene.

Statsministeren i Kosovo, Albin Kuri, ga natt til mandag beskjed om at regelendringen utsettes en måned etter oppfordring fra internasjonalt hold. Her er han avbildet ved en tidligere anledning.

20 minutter siden

Politiet i Kosovo har stengt to grenseoverganger i nord etter at etniske serbere blokkerte veier. Det skal også ha blitt skutt mot politifolk.

Serberne protesterer mot nye regler som skulle innføres mandag. Natt til mandag tvitret imidlertid statsminister Albin Kurti at de er utsatt i en måned etter oppfordring fra internasjonale partnere.

Reglene innebærer blant annet at serbere som kommer til Kosovo og har serbiske id-kort, må ha midlertidige kort utstedt i Kosovo. Biler med serbiske skilt må bytte dem ut med Kosovo-skilt innen to måneder.

Statsminister Kurti sier at tiltakene innføres som svar på at Serbia krever det samme av statsborgere fra Kosovo som reiser til Serbia.

Han sier at tiltakene blir utsatt på betingelse av at sperringen av grenseovergangene blir opphevet.

Søndag kveld parkerte hundrevis av serbere lastebiler og andre tunge kjøretøy på veiene til grenseovergangene Jarinje og Brnjak, og blokkerte trafikken.

Ingen er skadet i uroen.

Nato følger situasjonen nøye

Spenningen mellom de to landene har ikke vært høyere siden september i fjor. Da demonstrerte serbere daglig mot kravet om at biler med serbiske skilt måtte bytte til Kosovo-skilt i Kosovo. Dette er for øvrig samme krav som Serbia stiller til biler fra Kosovo.

EU har tilrettelagt samtaler mellom Serbia og Kosovo siden 2011, uten å lykkes med å normalisere forbindelsene. Kosovo er anerkjent av rundt 100 land, men ikke av Serbia. Russland anerkjenner heller ikke Kosovo.

Fjorten år etter at Kosovo erklærte uavhengighet fra Serbia, bruker 50.000 serbere som bor i nord lisensskilt og dokumenter utstedt av serbiske myndigheter. De nekter å anerkjenne institusjoner under hovedstaden i Kosovo, Pristina.

«Den generelle sikkerhetssituasjonen i de nordlige kommunene i Kosovo er spent», sa Nato-ledet oppdrag til Kosovo KFOR i en uttalelse. Uttalelsen sa at KFOR overvåker situasjonen nøye og er «forberedt på å gripe inn hvis stabiliteten blir satt i fare», ifølge The Guardian.