Slik har Steve Bannon operert for å oppildne Trump-tilhengerne

Etter at Steve Bannon ble sparket som Donald Trumps sjefsstrateg i 2017, startet han podkasten «War Room». Den kan bli nøkkelen til å sikre Trumps støttespillere seier ved høstens kongressvalg.

Fra januar til august 2017 var Steve Bannon Donald Trumps sjefstrateg i Det hvite hus.

I dag 17:58

Steve Bannon og Donald Trumps forhold har lenge bølget frem og tilbake, og nå er deres skjebnesvangre samarbeid igjen i søkelyset.

Fredag ble Bannon den første nære medhjelperen til den tidligere presidenten som er dømt som følge av den pågående etterforskningen av kongresstormingen.

Fakta Steve Bannon (68) Mastergrad i nasjonal sikkerhet.

Tidligere offiser i den amerikanske marinen.

Jobbet i investeringsbanken Goldman Sachs i noen år før han sammen med noen kolleger startet investeringsbanken Bannon & Co.

Gikk inn i filmbransjen på 1990-tallet som produsent i Hollywood, der han produserte en rekke filmer.

I 2012 tok han over som sjef for det høyreorienterte nettstedet Breitbart News.

I 2013 var han med på å starte konsulentselskapet Cambridge Analytica, som ble nedlagt i 2018 etter avsløringen om at selskapet ulovlig hadde samlet inn informasjon om millioner av Facebook-brukere.

I august 2016 ble han leder for Donald Trumps valgkamp. Etter Trumps valgseier fikk han en spesialstilling som sjefstrateg og fast plass i USAs nasjonale sikkerhetsråd. I april 2017 ble han fjernet fra rådet.

I august 2017, en uke etter opptøyene i Charlottesville, forlot han Det hvite hus og gikk tilbake til Breitbart.

I januar 2018 ble han sparket fra Breitbart etter å ha kommet med nedsettende kommentarer om Trump.

I oktober 2018 lanserte Bannon og den belgiske høyreorienterte politikeren Mischaël Modrikamen gruppen The Movement, med formål å forene høyrekreftene i Europa.

I august 2020 ble Bannon tiltalt for å ha underslått penger fra innsamlingsaksjonen «We Build The Wall» (Vi bygger muren).

Rettssaken skulle egentlig starte i mai 2021, men Bannon ble benådet av president Donald Trump på sistnevntes siste dag i embetet.

12. november ble han tiltalt av en føderal storjury for å ha vist forakt for Kongressen ved å nekte å vitne i komiteen som gransker kongress-stormingen. Dommen falt denne uken. Kilde: NTB Vis mer

Steve Bannon sier at fredagens dom kommer til å bli anket.

Risikerer to års fengsel

Bannon ble dømt på to tiltalepunkter: For å gjentatte ganger ha nektet å vitne om kongresstormingen 6. januar i fjor, og for å nekte å fremlegge dokumentasjon etter at han ble stevnet av granskningskomiteen.

Bannon risikerer opptil to års fengsel for lovbruddene. Ifølge CNN kan straffeutmålingen skje 21. oktober.

Etter domfellelsen erklærte Bannon: «Jeg står med Trump og grunnloven». På Fox News senere på kvelden kom han med en klar beskjed til alle som er involvert i granskningen av stormingen 6. januar: «Ta vare på dokumentene deres, fordi det kommer til å komme en ekte komité når republikanerne tar makten i Kongressen.»

Dette er et frempek mot hva Bannon håper skal skje i november, som er en skjebnemåned i amerikansk politikk. Da er det mellomvalg i USA. 435 medlemmene av Representantenes hus er på valg. Det samme er 34 av USAs 100 senatorer.

Hvis republikanerne lykkes med å ta kontroll over Kongressen i høst, kan det bli et mareritt for demokratene og spolere president Joe Bidens agenda.

Målerettet strategi

Bannon jobber for at republikanerne skal vinne, og bruker podkasten «War Room» – og dets publikum – som et middel for dette.

«Dette showet er ikke underholdning», har Bannon sagt til sine lyttere. «Dette showet er hardt arbeid.»

Bannon startet podkasten for tre år siden, under opptakten til Trumps første riksrettssak i 2019.

Sammen med en liten gruppe ansatte har han sendt ut polariserende innhold seks dager i uken fra et studio i Washington DC. «War Room» har ofte ligget på topp tre på listen over de største politiske podkastene i USA.

På tross av lavt budsjett ble showet, der Bannon er vert raskt, kjent. En rekke personligheter, politikere og konspirasjonsteoretikere på høyresiden av amerikansk politikk har gjestet programmet.

– Bannon har stor innflytelse

Lederen for CNNs politiske dekning, David Chalian, er blant dem som mener at Steve Bannon har stor innflytelse over amerikansk politikk.

– Jeg vil påstå at Steve Bannon akkurat nå setter dagsorden – enda mer enn Donald Trump, sa Chalian i forrige uke.

Ifølge CNN er mye av innholdet i podkasten direkte desinformasjon som dette: at Biden-regimet er «illegitimt» og «satt inn der av det kinesiske kommunistpartiet». At venstresiden bryr seg mer om babyene til illegale innvandrere enn babyene til amerikanere. Covid-19-vaksinene er dødelige. Åpne grenser bringer inn bølge på bølge av «inntrengere» som vil ta jobber og stemme på demokrater.

Selv om påstandene som spres er ekstreme, er showet blitt obligatorisk å gjeste for Trump-lojale kandidater, såkalte MAGA-kandidater (Make America Great Again). Podkasten er blitt en stor maktfaktor i amerikansk politikk.

Avisen The Atlantic kalte Bannon en «Amerikansk Rasputin» i forrige uke. De skrev at Bannon fortsatt er «en trussel mot demokratiet.»

– Hvis du stiller til valg i den republikanske primærvalget i disse dager, vil du sannsynligvis sette deg ned med Steve Bannon på podkasten hans, sier CNNs politiske leder, David Chalian.

Fredag forlot Steve Bannon den føderale domstolen etter at en jury fant ham skyldig på begge punkter i rettssaken mot kongressforakt i Washington fredag 22. juli 2022.

Vil forebygge valgjuks

En av påstandene som hyppig gjentas i podkasten, er at valget ble stjålet fra Donald Trump i 2020.

Bannon har sagt til sine lyttere at en av løsningene er å ta saken i egne hender ved å engasjere seg i lokalpolitikk. Slik kan de nemlig ta kontroll over valgprosessen og hindre demokratene fra å jukse. På denne måten oppildner han til et grasrotopprør i hvert eneste valgdistrikt.



«Vi vil at du skal registrere deg for å være frivillig valgfunksjonær – for å være i rommet, har Bannon sagt, som fra fra januar til august 2017 var sjefstrateg og rådgiver i president Trumps regjering.

Da Bannon brått sluttet, erklærte Bannon sin lojalitet til Trump.

– Hvis det er noe forvirring der ute, la meg klargjøre en ting: Jeg forlater Det hvite hus og vil gå i krigen for Trump mot hans motstandere i Kongressen, i mediene og i næringslivet, sa Bannon til Bloomberg.

«War room» ble hans middel.