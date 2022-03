EU omfavner Ukraina. Men sist EU tok opp et nytt medlem var i 2013. Mange land har stampet i kø i årevis.

BRUSSEL (Aftenposten): Tyrkia har forhandlet om medlemskap siden 1994. Kan EU virkelig holde det de nå lover Ukraina?

Frankrikes president Emmanuel Macron møter Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Elysee-palasset i Paris i 2019.

5. mars 2022 07:12 Sist oppdatert 15 minutter siden

– Ingen i denne sal kan være i tvil om at et folk som så modig står opp for våre europeiske verdier, tilhører vår europeiske familie.

Det sa EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen bare timer etter at Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj formelt kunngjorde at landet vil søke medlemskap.