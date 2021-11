Hva skjer egentlig på EUs yttergrense? Polen hevder at de invaderes fra nabolandet.

Polske myndigheter hevder at nabolandet sender tusenvis av flyktninger mot grensen. Her er noen spørsmål og svar som forklarer krisen.

Mandag sto unge menn fra Midtøsten på grensen mot Polen.

Nå nettopp

«Polens grense er ikke bare en strek på kartet. Grensen er hellig, polsk blod er blitt ofret for den». Det skrev polens statsminister Mateusz Morawiecki på Facebook mandag.

Ordbruken trappes opp i konflikten med Hviterussland.

Mandag sto 12.000 polske soldater klare til å beskytte grensen mot Hviterussland. «Invasjonen» de skal forsvare hjemlandet mot er ikke bevæpnede soldater, men migranter som vil søke asyl.

Polen hevder at Hviterussiske myndigheter «dytter» migrantene mot grensen. De anklager naboen for «fiendtlige handlinger». Forsvarsminister Mariusz Blaszczak tvitret at Polen vil «forsvare sine grenser».

Også Nato bruker ord som vanligvis forbindes med militære kriser. BBC skriver at alliansen snakker om «opptrapping» på grensen, og vil «opprettholde sikkerheten i regionen».

Mandag tvitret Stanislaw Zaryn at «det største forsøket på å tvinge seg over den polske grensen har akkurat begynt». Han er talsmann for Polens sikkerhetstjenester. Han la ved en film som skal vise migranter på vei mot grensen.

1. Hvor kommer de fra?

Mandag hevdet polske myndigheter at det sto 3000–4000 migranter på grensen. Ifølge Reuters sa de også at over 10.000 er på vei vestover.

I tillegg til Polen melder også Latvia og Litauen at det er en kraftig økning i migranter som kommer over grensen fra Hviterussland.

De fleste migrantene er fra Midtøsten, melder flere medier. Det er snakk om menn, kvinner og barn som flykter fra konflikter og fattigdom i land som Afghanistan, Syria og Irak.

Men det er også en del afrikanere som forsøker å komme seg over grensen.

Mange foreldre har tatt med seg barna sine, i håp om et bedre liv i Vest-Europa.

2. Hvorfor fra Hviterussland?

Polen og andre EU-land har lenge anklaget Hviterusslands diktator Aleksandr Lukasjenko for å bruke migrantene som våpen.

I flere omganger har EU trappet opp sanksjonene mot Lukasjenko og Hviterussland. Lukasjenkos politikk blir stadig mer brutal mot egen befolkning. Han anklages også for massivt valgfusk i 2020.

Nå hevder nabolandene at han vil presse EU ved hjelp av migrantene. Mens det nesten er umulig for migranter å få visum til andre europeiske land, er det enkelt å komme seg til Hviterusslands hovedstad Minsk.

Derfra bringes migrantene til grensen mot EU.

Migranter har fortalt BBC at hviterusserne hjelper dem med å komme inn i Polen. Der er de som regel avhengige av menneskesmuglere for å komme seg videre vestover.

I oktober besøkte Aftenposten grensen. I skogen satt store flokker med migranter og ventet på smuglere. De var livredde for å bli funnet av polske myndigheter.

3. Hva skjer nå?

Mandag fortalte flere vestlige medier at grupper på opp mot 1000 migranter ble fulgt av væpnede soldater til Hviterusslands grense mot Polen.

På den andre siden av grensen står polske soldater.

I høst er de blitt anklaget for overdreven voldsbruk når de oppdager migranter og tvinger dem tilbake over grensen. Ifølge Politico er ni personer døde etter forsøk på å krysse grensen. Polske grensevakter hevder det har vært mer enn 30.000 ulovlige forsøk på å krysse grensen siden august.

Rapporter fra grensen fortalte at polakkene brukte tåregass for å tvinge migrantene tilbake.

Polakkene hevder også at hviterussiske soldater har krysset grensen, skriver Deutsche Welle. Mandag ble Hviterusslands charge d'affaires, altså en diplomatisk utsending, Alexander Tsjesnovskij innkalt til utenriksdepartementet i Warszawa.

Tirsdag morgen klokken 7 lokal tid stenges Kuznica, en av de utsatte grenseovergangene. Det melder Polens grenseetat. Reisende bes henvende seg ved to andre grensestasjoner.

4. Hva kan skje videre?

Krisen på grensen opptar både EU og Nato. Lukasjenko ser ut til å ha et ønske om å skape kaos i EU-landene.

Så langt har Polen insistert på å håndtere krisen på egen hånd, skriver Politico. De vil ikke ha hjelp fra EUs Frontex-apparat, som er satt opp for å håndtere press mot grensene.

Polens regjering er sterkt innvandringskritisk og vil ha kontroll med grensen selv.

Flere EU-land har kritisert Polen for den hardhendte måten de sender tilbake migranter på.

En amerikansk diplomat i Warszawa sa at Hviterussernes press mot grensen er en farlig opptrapping. Fra Moskva får Lukasjenko støtte. Kremls talsmann Dmitrij Peskov sa mandag at hviterusserne holder seg til internasjonale lover og regler.