Nederlag for Joe Biden og Nancy Pelosi i Kongressen. Beskrives som et vendepunkt for demokratene.

To av Joe Bidens seire er satt i fare. Det er hans egne partifeller som skaper trøbbel.

Det ble en tung torsdag i Kongressen for Nancy Pelosi. Hun er demokratenes leder i Representantenes hus, såkalt House Speaker.

Arnhild Aass Kristiansen Journalist

9 minutter siden

Natt til fredag måtte de to toppene i Det demokratiske partiet utsette avstemningen om den amerikanske presidentens prestisjesatsing på infrastruktur.

– Det er et spørsmål om hvem som blunker først, sier Hilde Restad, førsteamanuensis ved Bjørknes Høyskole til Aftenposten.

Etter planen skulle en stor pakke med tiltak for å ruste opp USAs infrastruktur ha blitt vedtatt i Representantenes hus i natt, norsk tid.

Veier skal asfalteres, broer skal sikres, bredbånd skal graves ned og kraftkabler skal fikses. Den totale prislappen er på rundt 8500 milliarder kroner.

Pakken er allerede vedtatt av Senatet. Den har fått støtte fra republikansk hold og USAs president Joe Biden har kunnet glede seg over å ha lykkes med å få til et bredt forlik.

Men i det som beskrives som et sjeldent nederlag for demokratenes mektige leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, ble avstemningen utsatt i tolvte time natt til fredag. Det er internt i Det demokratiske partiet at det butter.

Krever velferdspakke

Venstresiden i partiet vil bare stemme for pakken om de i tillegg får støtte for en annen, gigantisk pakke med velferds- og klimatiltak.

Kostnaden på kravet som er på bordet, er på hele 30.000 milliarder kroner over ti år. For denne prisen skal amerikanerne få billigere eller gratis barnehage, fødselspermisjon på 12 uker, gratis tannhelse for eldre og store satsinger for å få ned klimautslipp.

Godene skal betales med høyere skatter for bedrifter og personer med inntekter over 3,5 millioner kroner.

Demokratene trenger ikke republikansk støtte for å vedta denne. Problemet er at deler av den moderate fløyen i partiet mener den er altfor dyr.

Det er her det blir et spørsmål om hvem som bøyer av først.

– De liberale i partiet vil ikke stemme på den før de vet at de får en bedre velferdspakke. Det er ikke det at de ikke vil ha infrastrukturpakken, men de vil ha noe mer, sier Hilde Restad.

Vendepunkt

I amerikanske medier beskrives det som et nederlag for både Biden og nyhPelosi at de ikke kom til en løsning. Nederlaget gjøres større ved at Pelosi har lovet partifeller at pakken skulle være vedtatt i september.

– Basert på tidligere erfaringer skulle en tro at hun kunne finne et kompromiss. Hun taper aldri en avstemning. Det var derfor hun måtte utsette dette, sier Restad.

Hun mener det også selvsagt er frustrerende for Biden. For å kunne innkassere seieren som infrastrukturpakken er for Biden, må han nå få på plass en annen, omfattende pakke.

Utsettelsen beskrives også som et vendepunkt i Det demokratiske partiet. CNN er blant dem som omtaler det som dette.

Mens venstresiden i partiet tidligere har bøyd av, står de nå hardt på for å presse politikken i sin retning.

– Det er et tegn på at venstrefløyen er en oppadgående faktor. Det blir flere og flere progressive representanter som blir valgt inn. Det er ikke noe nytt at det er uenighet i partiet. Det er to store partier med masse fraksjoner innad. Men det er et interessant, nytt steg i den interne maktkampen, sier førsteamanuensis Restad.

En trøst for den amerikanske presidenten er at Kongressen i det minste bevilget penger til å holde den føderale staten i gang. Uten penger måtte statsetater stengt og de ansatte ville blitt sendt hjem. Det unngår de nå.

Restad regner det også som sannsynlig de til slutt vil lykkes med å få gjennom både infrastrukturpakken og velferdspakken – i en eller annen form.

– Det vil nok bli et kompromiss, og så er det alltid noen som blir sure.