FN advarer om sultkrise i flere regioner i Etiopia

Sulten brer seg i flere regioner i Etiopia etter at konflikten har spredt seg fra Tigray. Hundretusener risikerer livstruende sult, mange av dem barn.

Sivile som er rammet av kampene i Tigray, får her hjelp av FN og andre organisasjoner i juli.

NTB

9. aug. 2021 20:01 Sist oppdatert nå nettopp

Både FNs barnefond Unicef og Verdens matvarefond (WFP) slår alarm om situasjonen i regionene Amhara og Afar.

Unicef-sjef Henrietta Fore uttalte mandag at volden og fordrivelsene i Afar og andre områder som grenser til Tigray-provinsen, har ført til en katastrofal situasjon for barna.

– Det kommer etter måneder med kamper i Tigray, noe som har ført til at om lag 400.000 mennesker, deriblant 160.000 barn, har havnet i sultlignende forhold, sier hun.

TPLF rykker frem

Responsdirektør for Tigray i Verdens matvarefond (WFP) Michael Dunford sier at rundt 300.000 mennesker i de to naboregionene står på randen av en sultkrise.

Krigen i Etiopia startet med en regjeringsoffensiv mot lokale ledere i Tigray i november. Selv om statsminister Abiy Ahmed lovet en rask seier, har kampene mellom regjeringsstyrkene og Tigrayfolkets frigjøringshær (TPLF) fortsatt.

I juni greide TPLF overraskende å ta tilbake kontrollen over provinshovedstaden Mekele, og de har siden rykket østover til Afar-regionen og sørover til Amhara-regionen.

– Fordrevne massakrert

Fore sier hun er sterkt bekymret over meldinger om at 200 sivile ble drept i et angrep mot fordrevne familier i Afar torsdag forrige uke. Blant de drepte skal det ha vært over 100 barn.

Familiene skal ha søkt tilflukt i en helseklinikk og en skole.

– Viktige matforsyninger skal også ha blitt ødelagt i et område med underernæring og matusikkerhet, sier Unicef-sjefen.

– Livstruende for mange barn

– Unicef anslår at ti ganger så mange barn vil lide under livstruende underernæring i Tigray de neste tolv månedene, føyer hun til.

Hun understreker at det samtidig skjer en systematisk ødeleggelse av helsetjenester som barn og lokalsamfunn er avhengige av for å overleve.

Ifølge Unicef lider til sammen fire millioner mennesker av matkrise og matusikkerhet i Tigray, Afar og Amhara. To millioner mennesker er fordrevet, hvorav over 100.000 av kamper den siste tiden.