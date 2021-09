Hammarskjölds død like mystisk som for 60 år siden

Verden har fortsatt ikke fått svar på hvorfor flyet med FN-sjef Dag Hammarskjöld styrtet i Kongo for 60 år siden. Oppklaringen synes lenger unna enn noensinne.

FNs generalsekretær Dag Hammarskjöld fra 1953 til 1961 – her fotografert sammen med Kongos statsminister Patrice Lumumba. Hammarskjöld ble født i 1905 og ble 56 år gammel.

NTB-AFP

Nå nettopp

Alle om bord mistet livet da flyet med Hammarskjöld og hans team styrtet natt til 18. september 1961. Spekulasjonene har siden vært mange. Ble svensken drept av opprørere og leiesoldater som samarbeidet med vestlig etterretning og gruveselskaper, eller gjorde piloten en feil som førte til at flyet styrtet?

Etter langvarige undersøkelser konkluderte den britiske avisen The Observer med at både britiske og amerikanske myndigheter hadde mye å svare for.

I 2019 kom dokumentaren «Cold Case Hammarskjöld», som pekte på en belgisk leiesoldatpilot med bånd til britisk etterretning.

Nektet å la seg diktere

Tragedien skjedde da DC-6 Albertina-flyet var på vei til Ndola i den daværende britiske kolonien Nord-Rhodesia (nå Zambia).

Hammarskjöld skulle forhandle fram en våpenhvile med Moise Tshombe, lederen for delstaten Katanga, som ønsket løsrivelse fra Kongo etter at landet hadde frigjort seg fra kolonimakten Belgia tre måneder tidligere.

Den kalde krigen var da på sitt mest spente, og den livlige og dynamiske FN-sjefen var fast bestemt på å sikre at FN forble uavhengig og verken ble diktert av USA, Russland eller gamle kolonimakter.

Stormaktene fulgte nøye med på turen fordi Katanga-regionen var enormt rik på mineraler, som kobber, kobolt og uran.

Det gjorde også utenlandske gruveselskaper, som fryktet at de ville få mindre spillerom i et uavhengig Kongo. Resultatet ble at Tshombes regjering hadde både gruveselskapene, Belgia og europeiske leiesoldater i ryggen da Hammarskjöld var på vei for å få slutt på den væpnede konflikten.

– Eksplosjon

Da flyet med Hammarskjöld ble meldt savnet tidlig om morgenen, ble det klart at ingen av flyplassene i nærheten hadde hatt radiokontakt med flyet.

Etter en flere timer lang leteaksjon, ble vrakrestene funnet i skogen rundt 12 kilometer fra Ndola-flyplassen. I alt 17 personer mistet livet. En av dem, en amerikansk FN-offiser, overlevde imidlertid i noen dager og rakk å fortelle at det hadde vært en kraftig eksplosjon om bord etterfulgt av flere små smell.

Ryktene om sabotasje ble raskt avvist, og de første undersøkelsene konkluderte med at flyet styrtet fordi flygeren hadde gjort en feil.

Saken ble etterforsket på nytt på 1990-tallet. Da sa to tidligere FN-representanter i Katanga at de var overbevist om at flyet styrtet fordi det ble skutt fra to fly som var innleid av «europeiske industriselskaper» som «kontrollerte Katanga».

Dokumenter forsvant

Enda en dreining kom i 1998 da det ble etablert en sannhetskommisjon i Sør-Afrika etter apartheid. Det ble funnet dokumenter som kunne tyde på at både sørafrikanske, britiske og amerikanske myndigheter var innblandet i drapsplan mot Hammarskjöld. Operasjonen hadde kodenavnet «How's Celeste? ".

Men originaldokumentene som ble funnet under sannhetskommisjonens arbeid, har siden forsvunnet, og utenriksdepartementet i London har avvist anklagene.

I 2015 godtok FN teorien om at flyet ble skutt ned på bakgrunn av en undersøkelse gjort av uavhengige eksperter. FN ba samtidig om at etterforskningen skulle fortsette. Sørkoreaneren Ban Ki-moon var da FNs generalsekretær, og han oppfordret alle FNs medlemsland til å dele all informasjon de måtte sitte på. Håpet var at det ville dukke opp lydopptak fra cockpiten samt radiomeldinger som den amerikanske etterretningsorganisasjonen NSA skal ha hatt i 1961.

Men i 2019 ga Ban beskjed om at oppfordringen ikke hadde ført til flere opplysninger om saken.

Amerikansk og britisk sommel

Avisen The Observer har også gjort grundige forsøk på å finne ut hva som skjedde. Men journalistene opplevde at både USA og Storbritannia somlet med å gi ut informasjon.

Avisen fikk imidlertid tak i en rapport fra Mohamed Chande Othman, en tidligere høyesterettsdommer fra Tanzania som av FN ble bedt om å ta en ny kikk på saken. Othman mistenkte at USA og Storbritannia halte ut saken med vilje, for å kunne tilbakeholde viktig og hittil ukjent informasjon.

Ifølge avisen var den belgiske piloten som var mistenkt for å ha skutt flyet ned, ikke klar over at Hammarskjöld var om bord. Han kom senere med en tilståelse til en venn, som sørget for å spille inn samtalen.

Etterforskningen fortsetter

Den franske journalisten Maurin Picard har i mellomtiden konkludert med at utenlandske leiesoldater som støttet Katanga, var ansvarlige for Hammarskjölds død. Anklagene ble publisert i boken han skrev om saken i 2019.

FN har forlenget sin etterforskning og håper at det skal komme nye ledetråder når dokumentene i saken blir nedgradert og offentliggjort.

Hammarskjölds familie skal lørdag markere 60-årsdagen for dødsfallet med en seremoni i Sverige. Sønnen Peder ber de aktuelle regjeringene om å være ærlige.

– Enkelte land i FN-etterforskningen har ikke stått fram, som Belgia og USA. Vi vil sette pris på mer åpenhet. Det er lenge siden han døde, sier Peder Hammarskjöld.