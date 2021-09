Politiet fryktet et nytt, voldelig opprør i USAs hovedstad. Svært få demonstranter dukket opp.

Lørdag fryktet politiet et nytt, voldelig opprør foran kongressbygningen.

De håpet å omgjøre valgresultatet etter at Trump tapte presidentvalget.

Det var flere politifolk enn demonstranter som dukket opp utenfor kongressbygningen lørdag.

– Om jeg er redd? Absolutt!

Det ærlige utbruddet kom fra en politimann i den amerikanske nasjonalforsamlingen i et intervju med The Washington Post på torsdag.

Det han fryktet, var at voldelige demonstranter skulle dukke opp to dager senere i en reprise av opptøyene 6. januar.

Den gangen stimlet tusenvis av Trump-tilhengere sammen i et voldsomt angrep mot kongressbygningen. Til slutt klarte de å ta seg inn i nasjonalforsamlingen. De håpet å omgjøre resultatet etter at Donald Trump tapte presidentvalget. Minst fem personer ble drept.

Ingen reprise

Lørdagens demonstrasjon skulle være en støttemarkering for de mer enn 640 personene som er siktet for å ha deltatt i opprøret 6. januar. Politiet satte opp høye gjerder rundt kongressbygningen. Soldater fra nasjonalgarden sto klar til å rykke inn.

Men lørdagens demonstrasjon ble ingen reprise av 6. januar. Kun noen få hundre mennesker dukket opp, ifølge nyhetsbyrået AP. Langt færre enn de 700 arrangørene hadde håpet på.

Andre journalister på stedet anslår at det ikke var mer enn noen få titall demonstranter i området.

Et lite antall demonstranter dukket opp lørdag for å hedre opprørerne fra stormingen av kongressbygningen 6. januar.

Antallet politifolk og journalister var uansett «langt høyere» enn antallet som var der for å protestere, ifølge AP.

Mener at Trump vant valget

Det var gruppen Look Ahead America som planla demonstrasjonen lørdag. Den konservative aktivistgruppen ble startet av to av dem som deltok i Donald Trumps presidentkampanje.

Matt Braynard talte til de fremmøtte i Washington, DC lørdag. Han er en av dem som arrangerte demonstrasjonen.

Mange av Trumps støttespillere hevder at den tidligere presidenten ble frastjålet en valgseier i presidentvalget i november. Gjentatte forsøk på å vinne frem i rettsapparatet er blitt avvist fordi det ikke finnes bevis for disse påstandene.

Matt Braynard, en av de to lederskikkelsene bak Look Ahead America, har tidligere omtalt de som ble straffet for opptøyene 6. januar som «politiske fanger».