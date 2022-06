Ukraina stålsetter seg på nok et russisk fremstøt i øst. Men vil Vesten holde ut?

Utmattelseskrigen kan vare og rekke. Det gjør ikke nødvendigvis vestlig støtte og oppmerksomhet, frykter Ukraina.

Røyk og flammer velter opp etter et angrep på kjemikaliefabrikken Azot i byen Sievjerodonetsk lørdag. Sivile gjemmer seg i industrianlegget, som fortsatt er under ukrainsk kontroll.

21. juni 2022 10:39 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er stille før stormen, sier Serhij Gajdaj tirsdag til Reuters tirsdag.

I ukevis har guvernøren vært vitne til Russlands bitre forsøk på å ta byene Sievjerodonetsk og Lysytsjansk. Etter nesten fire måneder med krig vil de russiske styrkene da ha tatt hele Luhansk – det østligste av Ukrainas 24 fylker. De har mål om å klare dette innen 26. juni, skriver Institute for the Study of War.