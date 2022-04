Biden: For hver russiske stridsvogn sender vi ti panservernraketter

USAs president sier USA har levert ti panservernraketter til Ukraina for hver russiske stridsvogn. Han sier Russland ikke får presse Europa vekk fra sanksjoner.

President Joe Biden talte torsdag til Kongressen om krigen i Ukraina og sa USA ikke vil tillate Russland å bruke gass som pressmiddel overfor europeiske land.

USA vil ikke la Russland bruke gassleveranser for å legge press på europeiske land eller undergrave sanksjonene mot Russland i kjølvannet av invasjonen av Ukraina, sier Joe Biden.

– Vi vil ikke la Russland true eller utpresse seg bort fra disse sanksjonene. Vi vil ikke la dem bruke olje og gass til å slippe unna konsekvensene av sine aggressive handlinger.

Uttalelsen kom i en tale torsdag til den amerikanske Kongressen, der Biden også avviste at krigen kan vokse til en større konflikt mellom Russland og USA og Nato, utkjempet gjennom stedfortredere. Presidenten sier Russland må slutte å komme med tomme trusler om atomkrig.

– Ingen bør komme med løse kommentarer om bruk av atomvåpen eller muligheten for at de vil bruke dem. Det er uansvarlig, sier Biden. Han mener slike uttalelser er et tegn på desperasjon på russisk side.

– I stedet for å si at Ukraina, utstyrt med visse kapasiteter, er i stand til å motstå russiske styrker, forteller de sitt eget folk at USA og hele Nato er involvert.

Som bilde på den militære støtten til Ukraina sa han altså at USA har gitt ukrainerne ti panservernraketter for hver russisk stridsvogn.