Dette skjedde på krigens 19. dag

Russland fortsetter bombingen av ukrainske byer. Mandagens forhandlinger endte uten resultat, men de fortsetter tirsdag.

Mandag ble flere boligblokker i Kharkiv truffet av russiske bomber.

54 minutter siden

1. Nærmer seg 3 millioner flyktninger

FNs høykommissær for flyktninger, UNHCR, melder at over 2,8 mennesker har flyktet fra Ukraina. Polen tar imot flest. Så langt har over 1,7 millioner krysset grensen.

2. Nye, resultatløse forhandlinger

Den fjerde forhandlingsrunden på høyt nivå mellom Russland og Ukraina ble avviklet via videolink. Ukrainerne varslet at de ville kreve en umiddelbar våpenhvile.

Samtalene varte i flere timer, ifølge en talsmann for Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Mandagens samtaler ga ingen resultater, men de fortsetter tirsdag.

3. 160 biler fikk forlate Mariupol

Etter halvannen ukes bombing ble det opprettet en «humanitær korridor» ut fra havnebyen Mariupol. En kolonne med 160 sivile biler fikk forlate byen. Det er ikke kjent hvor mange mennesker som ble fraktet ut av byen.

Mandag kveld anklaget en ukrainsk regjeringstalsmann russerne for å hindre en kolonne med humanitær hjelp til byen.

Byen er beleiret av russiske styrker. Bombingen deres har lagt mange bygninger i grus. Befolkningen mangler mat, vann, varme og medisiner, melder nyhetsbyrået Ap.

Ifølge ukrainske myndigheter er 2500 mennesker drept i byen. Disse tallene er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

4. Bombingen fortsetter

Russerne fortsetter å bombe Ukrainas største byer. Aktiviteten virker størst i sør og øst, men også vestlige byer som Lviv er utsatt.

Natt til mandag gikk flyalarmen i store deler av Ukraina, ifølge nyhetsbyrået Ukrinform og nettavisen Kyiv Independent. Blant annet skal det gjelde for Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Mykolajiv og Odesa.

Myndighetene i Ukraina hevder at mer enn 90 barn er drept i krigen.

Mandag fortsatte kampene rundt hovedstaden Kyiv, med angrep fra vest, nordvest, øst og nordøst. Artillerigranater har falt over flere forsteder rundt Kyiv, blant dem Irpin, Busja og Hostomel.

Myndighetene i Kyiv jobber ifølge Reuters med å forsterke matforsyningene i byen til de to millioner menneskene som fortsatt ikke har flyktet. Ifølge nyhetsbyrået er det mat nok til to uker.

5. Gravid kvinne døde etter angrep på barnesykehus

Den høygravide og blødende kvinnen på båren ble bildet på marerittet som innbyggerne i den beleirede byen Mariupol lever i. Barnesykehuset der hun skulle føde, ble rammet av en voldsom eksplosjon etter et russisk angrep sist onsdag.

Hun ble sendt med ambulanse til et annet sykehus. Men hverken den gravide kvinnen på bildet eller hennes ufødte barn overlevde. Det skriver Associated Press, som er i byen.

6. Russland hevder 20 ble drept i ukrainsk angrep

Russlands militære hevder at 20 sivile ble drept og 23 såret etter at en ukrainsk rakett ble skutt ned over byen Donetsk. Ukraina nekter for å ha skutt mot byen. Både russiske myndigheter og myndighetene i den selverklærte Folkerepublikken Donetsk (DPR) sier det er barn blant de døde. Angrepet er ikke blitt bekreftet av uavhengige kilder.

7. Innrømmer at det går tungt

Søndag talte Viktor Zolotov under en gudstjeneste. Han er sjefen for den russiske nasjonalgarden og en av Vladimir Putins nærmeste.

Under talen sa han at invasjonen ikke går helt etter planen, melder Reuters.

8. Tsjetsjener hevder han er i Ukraina

I en video på Telegram hevder Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov at han er i Ukraina. Han hevder at han er nordvest for hovedstaden Kyiv.

I de mer enn ti årene Kadyrov har styrt regionen er han av menneskerettsorganisasjoner blitt anklaget for vilkårlige pågripelser og menneskerettsbrudd, inkludert bestillingsdrap.