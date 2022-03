Hun var en populær skjønnhetsblogger. Nå har hun overlevd et russisk bombeangrep – og født barn like etterpå.

Sykehuset hun var innlagt ved, ble bombet. Men selv i en krig er det håp om nytt liv.

Marianna Vysjemirska og nyfødte Veronika overlevde angrepet på barnesykehuset i Mariupol.

13. mars 2022 09:53 Sist oppdatert nå nettopp

Onsdag ble et barnesykehus i den ukrainske byen Mariupol angrepet.

Tre personer ble drept. Det melder ukrainske myndigheter. Bildene av blødende gravide kvinner sjokkerte en hel verden.

Aftenposten har verifisert sykehusets plassering i Mariupol og bildene som kom fra stedet.

På et av bildene ser man en blødende gravid kvinne i prikkete joggedress som blir evakuert fra sykehuset etter angrepet.

USA kalte angrepet «barbarisk». Spanias statsminister Pedro Sánchez var blant dem som anklaget Russland for krigsforbrytelser.

Kvinnen i prikkete joggedress med skader i ansiktet på vei ut fra det bombede barnesykehuset i Mariupol onsdag.

– Skuespiller

Russlands første reaksjon var å kalle anklagene for «falske nyheter».

Utenriksminister Sergej Lavrov sa at en hel verden blir manipulert av påstandene om at russiske styrker begår grusomheter.

Han hevdet at sykehuset som ble bombet, ble brukt av høyreekstremister. Lavrov sa også at det ikke lenger fantes helsepersonell i bygningen da angrepet ble gjennomført.

Den russiske ambassaden i Storbritannia stemplet bildene fra Mariupol som falske nyheter.

På Twitter stemplet den russiske ambassaden i Storbritannia bildet av kvinnen i trappen som falskt, med rød skrift. En tweet som senere ble fjernet av Twitter.

Russerne mente at sykehuset ikke var i drift, og at kvinnen var hyret inn som skuespiller med realistisk sminke.

Det ble også hevdet på andre sosiale medier at kvinnen ikke var gravid.

Blogger om sminke og mat

Men kvinnen på bildet var ikke skuespiller.

Hun heter Marianna Vysjemirska og er skjønnhetsblogger. På instagram-profilen hennes delte hun innlegg om sminke, mat og ulike hudprodukter med følgerne fra hjemmet sitt i Mariupol. I januar delte hun nyheten om graviditeten. I slutten av februar spurte hun følgerne sine om de trodde hun ventet en gutt eller jente.

Onsdag var hun innlagt på barnesykehuset i Mariupol. Da ble sykehuset bombet.

Skjønnhetsbloggeren viste frem magen og spurte følgerne om hva de trodde om kjønnet på babyen noen dager etter invasjonen.

Gode nyheter

Fredag kveld overleverte Ukrainas FN-ambassadør en god nyhet til medlemmene i FNs sikkerhetsråd. Helt på slutten av sitt innlegg viste Sergiy Kyslytsya frem et bilde fra sykehuset.

Kvinnen i de prikkete klærne, Marianna, hadde fått en frisk datter.

– La meg dele noen gode nyheter med dere. Marianna har født en datter, hun skal hete Veronika, sa Kyslytsya til medlemmene i Sikkerhetsrådet.

– Her er et bilde av babyen med sin far. Trass i alle de russiske løgnene om henne, familien og hva som skjedde, sa han i sitt sluttinnlegg.

Mariannas mann Yuri holder babyen inne på sykehuset.

Lys i mørke

Nyheten om Marianna Vysjemirskas fødsel har gått verden rundt. Hennes instagramprofil har i skrivende stund 92.000 følgere. På det siste innlegget med bilde av magen og barneklærne er det 24.000 kommentarer. Mange er lykkønskninger til henne og barnet.

Men situasjonen i byen Mariupol der fødselen skjedde, er fremdeles svært alvorlig. Byen har vært uten strøm og vann i flere dager. Lokale myndigheter sier at over 1500 sivile er drept etter at de russiske styrkene omringet byen.

For første gang siden andre verdenskrig blir folk begravet i massegraver i ukrainske byer, sa ambassadør Kyslytsya i sitt innlegg.

Men nyheten om fødselen var et lyspunkt i alt det mørke. Og flere barn har kommet til verden etter angrepet.

Alana får hilse på mammaen sin etter keisersnittet på et sykehus i Mariupol.

Også en annen gravid kvinne ble evakuert etter bombingen. Kort tid etter fødte hun en datter som skal hete Alana. Moren mistet flere tær i angrepet onsdag, men babyen var frisk og kom til verden ved keisersnitt.