Ukrainas president: Hevder Russland planlegger kuppforsøk neste uke

Et angivelig kuppforsøk i Ukraina planlegges i begynnelsen av desember, påstår landets president.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Per Kristian Aale Aftenpostens korrespondent i Russland

26. nov. 2021 12:44 Sist oppdatert nå nettopp

Den ukrainske etterretningstjenesten skal ha avlyttet telefonsamtaler der flere personer planlegger å ta makten i et kupp, og det skal skje onsdag eller torsdag neste uke. Det hevdet landets president, Volodymyr Zelenskyj, på en pressekonferanse i Kiev fredag, ifølge Reuters.

– Vi har ikke bare utfordringer fra Russland om en mulig eskalering, men vi har også store interne utfordringer. Jeg har fått informasjon om at et kuppforsøk vil skje 1. og 2. desember i vårt land, sa Zelenskyj som også fortalte at han ikke hadde noen planer om å flykte.

Presidenten sa at han har fått opptak av telefonsamtaler der noen ukrainere snakker med representanter for den russiske staten om et angivelig kuppforsøk i Kiev. I samtalene skal de diskutere å involvere milliardæren Rinat Akhmetov, som er Ukrainas rikeste person.

– Jeg synes dette er interessant informasjon, bemerket Zelenskyj.

Han fortalte at de nå forsøker å verifisere om dette stemmer, og om det faktisk planlegges et kupp.

Kreml avviste at de planlegger noe kupp, og at de aldri gjør noe slik. Det sa president Vladimir Putins pressetalsmann til Interfax.

I tottene på hverandre

Zelenskyj sa at han nå har invitert Akhemtov til samtaler.

– Jeg tror at dette er en felle. Akhmetov blir dratt inn i en krig mot den ukrainske staten. Det ville være en stor feil fordi du kan ikke kjempe mot ditt eget folk og mot presidenten som befolkningen har valgt, sa Zelenskyj.

Det melder den ukrainske avisen Ukrainskaja Pravda.

Presidenten og Akhmetov har jevnlig vært i tottene på hverandre. Zelenskyj har startet en kampanje for å minske innflytelsen til landets milliardærer. Akhmetov er blitt søkkrik på kull og stål, men han eier også flere mediebedrifter. Disse mediene har kommet med kraftig kritikk av presidenten de siste ukene.

Ukrainske stormpanservogner øst i landet. Siden 2014 har det pågått en krig i Øst-Ukraina, og mer enn 14.000 mennesker er drept.

Russisk angrep?

Russland har oppmarsjert store styrker like ved grensen til Ukraina. USA, Nato og flere land frykter at russerne kan komme til å invadere nabolandet i januar neste år. Russiske myndigheter har avvist spekulasjonene og kaller det «hysteri».

Ifølge en rekke ulike kilder har Russland gjort følgende:

Mer enn 100.000 soldater er oppmarsjert nær den ukrainske grensen.

Mange av dem er spesialsoldater, og de er sendt dit langveisfra.

Tungt militært utstyr er utplassert ved grensen.

Troppene og styrkene blir flyttet om natten slik at det skal være vanskeligere å følge med.

Titusenvis av reservesoldater skal være kalt inn i all hemmelighet. Noe lignende skal ikke ha skjedd siden Russland ble uavhengig i 1991.

Putin advarer Vesten

Samtidig har president Vladimir Putin sagt at Vesten har tråkket over en grense ved å sende våpen til Ukraina og gjennomføre militære øvelser i Svartehavet. I en tale forrige uke lovet han å opprettholde et høyt konfrontasjonsnivå med Vesten på grunn av Ukraina.

Ukraina har full kontroll over sine grenser og er klar for et mulig angrep fra Russland, sa Zelenskyj på pressekonferansen fredag.

– Det er en trussel i dag om at det kan bli krig i morgen. Vi er helt klare for en slik eskalering.

Les også 100.000 soldater står klare ved grensen. Putin kan ha gjort noe som ikke har skjedd siden 1991.

Per Kristian Aale er Aftenpostens Moskva-korrespondent. Følg ham på Instagram her eller på Facebook her.