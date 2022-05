Det ukrainske teateret var fullt av sivile da det ble bombet. Nå fjerner Russland sporene.

Russiske okkupasjonsstyrker har satt i gang en omfattende opprydning i den utbombede teaterbygningen Mariupol. Der kan det ha vært så mange som 600 døde, ifølge en analyse utført av nyhetsbyrået AP.

7. mai 2022 14:42 Sist oppdatert nå nettopp

Satellittbilder som er tatt av det private amerikanske selskapet Maxar Technologies i perioden fra 29. april til 6. mai, viser stadig større aktivitet ved teateret i havnebyen Mariupol. Dette ble bombet i mars.

Det skriver CNN, som har gått gjennom bildene. Aftenposten har også verifisert en video som viser at en gravemaskin tilhørende det russiske katastrofedepartementet brukes på stedet.

I tillegg viser bildene flere lastebiler og en heisekran utenfor og rundt bygningen. Noen av dem står parkert på et stort skilt det står skrevet «barn» – et skilt som ble laget for å skjerme de mange barna som søkte tilflukt inne i teateret.

Dette bilder viser en lastebil tilhørende separatistmyndighetene i utbryterrepublikken Donetsk, som støttes av Russland.

Røde Kors opplyser at de ikke har folk i byen og at de ikke er del av noe utgravingslag.

Mariupol er nå under delvis under russisk kontroll. Byen, som før krigen hadde rundt 450.000 innbyggere, er nesten helt ødelagt etter å ha blitt bombet og beskutt av russiske styrker i to måneder. Ifølge ordføreren kan opp mot 20.000 sivile være drept.

Skadeomfanget i Mariupol er enormt. 80–90 prosent av byens bygninger er helt eller delvis ødelagte.

Mandag. 9. mai markerer Russland sin seiersdag mot nazistene under 2. verdenskrig. Britisk etterretning mener Mariupol vil bli brukt i propagandaøyemed.

Bilder fra byen viser at det foregår opprydningsarbeid. Døde mennesker fjernes fra gatene og russiske flagg henges opp.

Et russisk flagg henges opp på en strømmast i Mariupol 5. mai.

– Trodde de var trygge

Mariupols teaterbygning ble brukt som tilfluktsrom for hundrevis av sivile i dagene før den ble bombet 16. mars. Alt tyder på at det var russiske styrker som sto bak.

Først ble bygningen brukt av de ansatte ved teateret, men etter hvert beordret ukrainske myndigheter at også allmennheten skulle bruke den tilsynelatende robuste bygningen som bomberom.

Vitner mener rundt 1000 personer befant seg inne i Mariupols teaterbygning under angrepet. Teateret ble brukt som tilfluktsrom. Dette bildet viser skadene etterpå.

Den fleste som befant seg inne i teateret, var kvinner, barn og eldre.

En tidlig beregning fra ukrainske myndigheter anslo at minst 300 ble drept i angrepet den 16. mars, men en fersk og grundig gjennomgang fra nyhetsbyrået AP viser at det reelle tallet trolig er dobbelt så høyt, kanskje mer.

Dødstallet er uansett høyere enn noe annet kjent enkeltangrep som har rammet sivile i krigen i Ukraina.

Her var det satt et feltkjøkken der folk kunne få seg et måltid og varm drikke. Ifølge vitner AP har snakket med, var det 100 personer her da bomben traff teateret. Ingen skal ha overlevd.

– Når folk kom inn, trodde de at de var trygge. I virkeligheten var de ikke trygge i det hele tatt, sier Elena Bila som arbeidet som regissør ved teateret.

Russland har gjentatte ganger avvist å ha angrepet teateret og i stedet hevdet at det var Azov-regimentet, som er del av den ukrainske hæren i Mariupol, som ødela teateret. Det er en påstand som Russland ikke har lagt frem bevis for.

Det finnes heller ikke dokumentasjon fra uavhengige kilder som underbygger at dette er riktig.

Bilder viser mennesker overalt

AP har snakket med 23 overlevende som hadde søkt tilflukt inne i teateret, samt redningsarbeidere og naboer. I tillegg har byrået hatt tilgang til tegninger av bygningen, bilder og videoopptak.

Basert på dette ble en 3D-modell av bygningen laget. Overlevende og andre øyenvitner har deretter anslått hvor mange mennesker de har sett i de forskjellige rommene.

Bilder som ble tatt i teateret en drøy uke før bombingen, viser at teateret er fullt av mennesker. De er iført vinterklær og luer for å holde varmen. Rett utenfor bygget er det oppført et feltkjøkken der folk samler seg for å få i seg noe å spise.

Flere av vitnene AP har snakket med, mener at ca. 1000 personer befant seg inne i teateret og at rundt 100 personer var utenfor da det smalt. Ingen av de som befant seg ute på feltkjøkkenet skal ha overlevd.

Ingen av vitnene så flere enn 200 overlevende komme seg ut av teateret. De fleste så færre enn det.

To eksperter på krigsforbrytelser har gått gjennom metoden i AP-granskningen. De mener den er troverdig og at konklusjonen er sannsynlig.

Teaterbygningen slik den en gang så ut. Her fotografert 27. juni 2019.

Bygget på innsiden etter bombeangrepet, fotografert 4. april 2022.

Tilbakeviser russiske påstander

Det var klokken 10 om formiddagen den 16. mars at bomben slo ned i teateret i Mariupol.

Våpeneksperter AP har snakket med, mener det sannsynligvis er snakk om en bombe på rundt 500 kilo.

AP-etterforskningen tilbakeviser også russiske påstander om at teateret ble ødelagt av ukrainske styrker eller at det ble brukt som base for det ukrainske militæret.

Ingen av vitnene så ukrainske soldater inne i bygningen. Ingen av dem er i tvil om at teateret ble ødelagt i et russisk luftangrep der et sivilt mål – Maruipols største tilfluktsrom – ble bombet med vilje.

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) kaller angrepet for et grovt brudd på internasjonal humanitær rett og mener den som beordret angrepet har begått en krigsforbrytelse.