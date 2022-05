Finlands president og statsminister vil ha Finland inn i Nato

Den historiske beskjeden kom i en pressemelding. Finlands president Sauli Niinistö og statsminister Sanna Marin mener Finland må søke om Nato-medlemskap så snart som mulig.

Statsminister Sanna Marin og president Sauli Niinistö ved en tidligere anledning. Torsdag kom den historiske beskjeden i en pressemelding. Marin er nemlig i Japan.

12. mai 2022 09:02 Sist oppdatert 10 minutter siden

De vil at Finland søker om Nato-medlemskap så fort som mulig. Dette melder de i en felles pressemelding torsdag morgen.

Der skriver de det nå er på tide at de sier hva mener om saken, som er blitt debattert hele våren.

– Et medlemskap i Nato skulle styrke Finlands sikkerhet. Som medlem av Nato vil Finland styrke hele forsvarsalliansen. Finland må søke om medlemskap uten opphold. Vi håper at de nasjonale stegene som gjenstår for å nå denne beslutningen, vil bli tatt i løpet av få dager, skriver Marin og Niinistö.

Begge går derfor altså inn for at det alliansefrie landet skal bli med i Nato. Den viktige uttalelsen kom ikke i noen pressekonferanse, men i en kort pressemelding som ble delt på Twitter. Sanna Marin er nemlig i Japan i dag.

I meldingen skriver de to lederne at det har vært viktig å la samfunnet og nasjonalforsamlingen få diskutere saken. Samtidig har de også brukt tiden på å snakke med ledere for andre land, og med Sverige.

– Vi ønsket å gi tid til diskusjonen. Nå som tiden for å ta beslutninger er kommet, gir vi vårt felles syn, skriver de.

Presidenten og utenrikskomiteen kommer formelt til å behandle saken på et møte på søndagen, ifølge Hufvudstadsbladet. Riksdagen samles igjen på mandag.

Expressen: Sverige kan sende søknad mandag

Samtidig foregår det en lignende prosess i Sverige. Torsdag meldte Expressen at den svenske regjeringen alt mandag vil sende en Nato-søknad. Dette er ikke bekreftet på offisielt hold. Det svenske sosialdemokratiske partiet, som leder landet, skal ta stilling til Nato-medlemskap på søndag.

Også i Sverige har oppslutningen om Nato-medlemskap økt. Det har dessuten stor betydning for svenskene hva Finland gjør. Nupi-forsker Karsten Friis sier til NTB at finnenes beslutning øker sannsynligheten for at Sverige gjør det samme.

– Jeg er ganske overbevist om at Sverige blir med. Det blir vanskeligere å si nei, sier Friis til nyhetsbyrået.

Helomvending

Finlands president Sauli Niinistö og statsministeren Sanna Marins beskjed kommer etter en vår der folkemeningen om Nato har snudd helt i Finland. Krigen i Ukraina har endret et stort flertall mot Nato-medlemskap til et stort flertall for.

Niinistös mening tillegges stor vekt i Finland. Han har gjennom mange år holdt kontakt med Russlands president Vladimir Putin. Men kravene Russland kom med før jul, om at Nato ikke skal ta opp nye medlemmer, skapte et brått skifte.

Onsdag sa Niinistö at Russland invasjon 24. mars forandret alt. Russland har truet Finland og Sverige med reaksjoner dersom de melder seg inn i Nato.

– Om det blir slik at vi blir medlemmer, så vil mitt svar være at dere forårsaket dette. Se dere i speilet, var Niinistös svar på russiske trusler.

Finlands statsminister Sanna Marin var torsdag i Japan.

Historisk endring

Både Finland og Sverige har hittil vært militært alliansefrie, selv om begge land har nært militært samarbeid med Nato. Det er altså en historisk endring som er på gang dersom begge melder seg inn i Nato.

Fredag vil den svenske Riksdagen legge frem en ny sikkerhetspolitiske analyse av Sveriges situasjon etter at Russland invaderte Ukraina.

Søndag vil de svenske sosialdemokratene ta stilling til svensk Nato-medlemskap.

Det er ventet at Sverige og Finland vil gjøre felles sak når Niinistö kommer på statsbesøk til Sverige 17. mai.

USAs Nato-ambassadør Julianne Smith sa onsdag at hun forventer at en finsk og svensk Nato-søknad vil bli behandlet i løpet av uker eller måneder, ikke år, slik det har vært ved tidligere søknader. I slutten av juni er det Nato-toppmøte.

Danmarks og Estlands statsministere var raskt ute med å ønske Finland velkommen og love en kort prosess.

– Danmark vil gjøre alt for en hurtig opptaksprosess etter den formelle søknaden, skriver Frederiksen på twitter.