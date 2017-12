Palestinerne hadde utropt fredag til å bli en «vredens dag». I selve Jerusalem så det i mange timer ut som om bare en liten andel av byens palestinske befolkning lot seg engasjere. Men over hele Vestbredden og ved Gazastripen var sammenstøtene mellom palestinere og israelske sikkerhetsstyrker kraftigere.

Flere tusen demonstrerte, et stort antall mennesker ble skadet, og en palestiner er fredag kveld meldt drept. En palestiner ble skutt og drept av en av de israelske grensevaktene på Gazastripen, melder Reuters.

Den israelske hæren opplyser at hundrevis av ungdommer kastet stein og tente fyr på dekk ved grensen mellom Gaza og Israel.

– Under opprørene avfyrte IDF selektive skudd mot to lederfigurer og det er bekreftet at vi traff, opplyser hæren til Reuters.

Mohammad Sayyad

Hatsk og spent stemning ved Gamlebyen i Jerusalem

I Jerusalem, byen som altså president Donald Trump onsdag anerkjente som hovedstaden i Israel, startet demonstrasjonene samtidig med at fredagsbønnen var over ved 11.30-tiden norsk tid.

– Jerusalem er arabisk. Vi trenger ikke tomme ord, vi trenger steiner og kalasjnikover, ropte noen titalls demonstranter foran Damaskus-porten, en av de mest brukte inngangene til Gamlebyen i Øst-Jerusalem.

Ved et par anledninger fløy også noen steiner gjennom luften, og minst en journalist ble skadet da han fikk en stein i hodet. Demonstrasjonene var stort sett fredelige, men stemningen var hatsk og spent, og til tider utartet det til brytekamper mellom de tungt bevæpnede israelske sikkerhetsstyrkene og demonstrerende palestinere, for det meste ungdommer.

Tor Arne Andreassen. AFTENPOSTEN

– Jerusalem kan bare være Palestinas hovedstad

En israelsk minister, Zeev Elkin, sa fredag at Trump gjennom sitt ordvalg onsdag hadde antydet at han kunne være åpen for en deling av Jerusalem mellom Israel og en eventuell fremtidig palestinsk stat.

Nidal Aboud (24) er en kristen palestiner som bor i Gamlebyen i Jerusalem. Han sier han aldri kan tenke seg en annen hovedstad for Palestina enn Jerusalem.

– Vi vil ikke dele den med Israel, sier han.

Faktisk mener han at hele det historiske Palestina skal være én nasjon og at jødene som ikke har gamle røtter her, må dra et annet sted.

Tor Arne Andreassen. AFTENPOSTEN

Livet fortsatte som vanlig i byen for øvrig

De palestinske butikkene i Gamlebyen holdt åpent. Palestinske myndigheter oppfordret etter Trumps utspill til tre dagers streik, men allerede fredag synes det som om de fleste butikkeierne i sentrum av Jerusalem følte seg ferdig med streiken.

Tidlig på dagen strømmet fra tid til annen skokker med turister inn og ut av Gamlebyen, en turisttrafikk som de som mange er avhengige av.

Tor Arne Andreassen

FNs sikkerhetsråd innkalt til møte

USA og Donald Trump er nesten alene om å anerkjenne at Jerusalem er Israels hovedstad. Men palestinerne frykter at flere skal komme etter. Det var nettopp det Israels statsminister Benjamin Netanyahu torsdag hevdet kom til å skje.

Reaksjonen fra omverdenen har imidlertid vært nærmest ensidig negativ. Fredag er det innkalt til et møte i Sikkerhetsrådet i FN.

USA har gjennom 70 år inneholdt den samme holdningen som andre, at Jerusalems status skal avgjøres i forhandlinger mellom Israel og palestinerne. Israels krav om at Jerusalem skal være deres «udelte og evige hovedstad» har ikke blitt anerkjent før Trumps uttalelse. Israels utstrakte bygging av bosettinger på Vestbredden er blitt sett på som et brudd på internasjonal lov.

Tor Arne Andreassen. AFTENPOSTEN

Hamas oppfordrer til en ny intifada

I de arabiske sendingene til den Israelsk radiostasjonen Makan snakker palestinske ledere om at Trump har inntatt et standpunkt som er ensidig til fordel for Israel.

Palestinske ledere snakker om å se etter en annen fredsmegler enn USA. Hamas, den islamistiske bevegelsen som har styrt Gaza gjennom ti år, har tatt til orde for å droppe hele fredsprosessen og å starte et nytt opprør, en ny intifada.

Tor Arne Andreassen. AFTENPOSTEN

Palestinere vurderer å droppe Trump som megler

Et sentralt spørsmål for palestinerne nå er om de skal fortsette fredsprosessen, som lenge har stått i stampe, og om USA i så fall kan fortsette som megler.

Palestinernes president Mahmoud Abbas skal etter planen treffe USAs visepresident Mike Pence i midten av desember.

– Donald Trump kan ikke lenger være noen fredsmegler, siden han har valgt å stille seg på israelernes side, sa det arabiske medlemmet av Knesset, Ahmad Tibi, utenfor Damaskusporten.