Fredag formiddag var det nesten mer stille enn normalt i Jerusalems gamleby. Utenfor Damaskusporten, en av hovedinngangene til Gamlebyen, var det langt flere reportere enn væpnede israelske vakter.

De palestinske butikkene i Gamlebyen holdt åpent. De var ferdig med streiken som de palestinske lederne ba om at ble overholdt torsdag, til tross for at det ble oppfordret til en tre dager lang streik.

Skokker med turister strømmet fra tid til annen gjennom portene inn til byen som anses som hellig av både jøder, kristne og muslimer.

Mohammad Sayyad

Fredag kan bli en vredens dag

Men ut på ettermiddagen frykter man mer bråk. Palestinerne har erklært at fredag skal være en «vredens dag», og eventuelle uroligheter pleier å bryte ut etter fredagsbønnen midt på dagen.

Det var uroligheter 30 ulike steder i de palestinske områdene torsdag, opplyser det israelske militæret til AP. Demonstranter hev steiner og brannbomber på soldater.

De israelske soldatene hadde ordrer om å være tilbakeholde med mottiltak og å unngå å skyte med skarpt, melder AP.

I Betlehem, Jesus’ fødeby rett sør for Jerusalem, brukte myndighetene vannkanoner og tåregass for å spre demonstrantene.

Tor Arne Andreassen. AFTENPOSTEN

FNs sikkerhetsråd innkalt til møte

Frustrasjonen blant palestinerne er stor etter at president Donald Trump onsdag erklærte at USA erkjenner at Jerusalem er Israels hovedstad. Det er et standpunkt USA nærmest er alene om, men palestinerne frykter at flere skal komme etter. Det var nettopp det Israels statsminister Benjamin Netanyahu torsdag hevdet kom til å skje.

Reaksjonen fra omverdenen har imidlertid vært nærmest ensidig negativ. Fredag er det innkalt til et møte i Sikkerhetsrådet i FN. USA har gjennom 70 år inneholdt den samme holdningen som andre, at Jerusalems status skal avgjøres i forhandlinger mellom Israel og palestinerne. Israels krav om at Jerusalem skal være deres «udelte og evige hovedstad» har ikke blitt anerkjent før Trumps uttalelse. Israels utstrakte bygging av bosettinger på Vestbredden er blitt sett på som et brudd på internasjonal lov.

Tor Arne Andreassen. AFTENPOSTEN

Hamas oppfordrer til en ny intifada

I de arabiske sendingene til den Israelsk radiostasjonen Makan snakker palestinske ledere om at Trump har inntatt et standpunkt som er ensidig til fordel for Israel.

Palestinske ledere snakker om å se etter en annen fredsmegler enn USA. Hamas, den islamistiske bevegelsen som har styrt Gaza gjennom ti år, har tatt til orde for å droppe hele fredsprosessen og å starte et nytt opprør, en ny intifada.

Palestinernes president, Mahmoud Abbas fra Fatah, har ikke fulgt oppfordringen fra Hamas. Han har protestert sterkt mot erklæringen til Trump, men ønsker å fortsette fredsprosessen.

Tor Arne Andreassen. AFTENPOSTEN

Palestinere savner sterkere støtte fra andre arabiske land

Han var torsdag i Amman for å treffe kongen av Jordan. Abbas sier han vil jobbe for å sikre seg de arabiske landenes støtte.

På sosiale medier uttrykker mange palestinere skuffelse over det de mener er manglende helhjertet støtte fra myndighetene i andre arabiske land. Man har merket seg rapporter, som blant annet er kommet fra den israelske TV-stasjonen Kanal 10, om at Trumps avgjørelse på forhånd fikk grønt lys fra Saudi-Arabia og Egypt.

Amerikanerne og israelerne kan således ha regnet med at uroen blant palestinerne kommer til å gå over raskt.