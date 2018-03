45.000 katalanske separatister gikk i protestmarsj i Barcelona

Demonstrantene ropte slagord for republikken Catalonia, krevde frihet for katalanske politikere som sitter fengslet, og viftet med det katalanske flagget. Demonstrasjonen var arrangert av det katalanske separatistpartiet ANC.

– Vi føler oss ikke som borgere av Spania. Vi er og føler oss som borgere av den katalanske republikken, og vi krever vår rett til starte uavhengighetsprosessen, uttalte visepresidenten i ANC, Agustí Alcoberro ifølge avisen La Vanguardia.

Protestmarsjen fant sted etter at en spansk domstol fredag besluttet at den katalanske politikeren Jordi Sanchez ikke vil bli løslatt, slik at han kunne ha stilt til en planlagt presidentdebatt i Catalonia mandag.

Catalonias regionforsamling har på grunn av dette utsatt debatten, der det var ventet at de ville bli enige om å utpeke nettopp Sanchez som ny regionpresident.

Sanchez ble først nevnt som mulig kandidat av den avsatte katalanske lederen Carles Puigdemont, som nylig kunngjorde at han hadde gitt opp drømmen om å bli katalansk president. Puigdemont har søkt tilflukt i Brussel, og risikerer å bli fengslet dersom han returnerer til Spania.

Flere andre katalanske separatistledere sitter allerede fengslet i Madrid.

Den politiske, fastlåste krisen mellom Catalonia og Spania, virker like fastlåst som før jul, med stadig mer polariserte fronter.

4. mars marsjerte rundt 15.000 mennesker i Barcelona mot kravet om selvstendighet for Catalonia og til støtte for et forent Spania.