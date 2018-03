Holocaust-museum trekker tilbake pris gitt til Suu Kyi

Bakgrunnen for dette, opplyser museet, er at Suu Kyi har mislykkes å fordømme de militære styrkenes «brutale kampanje» mot rohingyaer i Myanmar.

Suu Kyi ble tildelt Elie Wiesel-prisen i 2012 for sin «lange motstand mot et militærdiktatur» og for hennes arbeid for fred og menneskerettigheter på vegne av folket i Myanmar.

– Vi hadde håpet at du, som en vi har feiret for sitt engasjement for menneskeverk og menneskerettigheter, ville ha gjort noe for å fordømme og stoppe de brutale handlingene og vise solidaritet med rohingyaene, heter det i en uttalelse fra museet onsdag.

Suu Kyi ble også tildelt Nobels fredspris i 1991.

Siden 25. august har anslagsvis 750.000 rohingyaer flyktet fra Myanmar til Bangladesh etter en offensiv fra regjeringsstyrker i delstaten Rakhine. Fra før bodde det om lag 400.000 rohingyaer i flyktningleirer i Bangladesh.

Les også: