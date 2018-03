Overalt i Kairo ser man tydelige tegn på at president Abdel Fattah al-Sisi ønsker å bli gjenvalgt. Plakater og digre neonskilt med bildet av Egypts sterke mann dominerer bybildet. Han er å se alle steder i forkant av valget den 26.–28. mars.

Hvem som er den eneste motkandidaten, er mindre åpenbart. De første plakatene med bilde av ham har først dukket opp i noen få av byens sentrumsgater de siste dagene.

– Mange pengesterke folk betaler villig vekk for Sisis reklamer. Ingen av mine venner i næringslivet vil hjelpe meg. Jeg må betale alt selv, klager presidentkandidat Moussa Mostafa Moussa (65) i et eksklusivt intervju med Aftenposten.

ASMAA WAGUIH

Valgkamp for «et begrenset budsjett»

– Hvorfor skal jeg bruke opp pengene som barna mine skal arve, spør han i intervjuet som blir gjennomført i Ghad-partiets temmelig nedkjørte lokaler i sentrum av Kairo.

Han sier de har drevet valgkampen på et «begrenset budsjett» og viser frem en liten brosjyre om ham som de har fått laget. Kontrasten til president Sisi er stor. Tidligere på dagen har vi sett ham på TV i det han besøker et utbyggingsprosjekt. Begivenheten ble fulgt minutt for minutt på direktesendt TV.

– Moussa har ikke engang én prosent av den TV-tiden som Sisi har, sier sjefredaktør Emad El Din Hussien i avisen Shorouk News. – Han har en fjerdedel av én prosent.

Tor Arne Andreassen

Fakta: Egypt velger president Den 26–28. mars er det presidentvalg i Egypt, et land med 96 millioner innbyggere. Abdel Fattah al-Sisi har vært president i fire år og søker gjenvalg. Han har én motstander, Moussa Moustafa Moussa. Resultatet skal komme den 2. april. Det er ikke ventet at det blir behov for en 2. valgomgang.

Fakta: Abdel Fattah al-Sisi (63) President i Egypt siden 2014. Yrkesmilitær som var sjef for militær etterretning fra 2010 til 2012. Utnevnt til forsvarsminister og forsvarssjef av president Mohamed Mursi fra Det muslimske brorskap i 2012. Han sto i spissen for militærkuppet da det egyptiske militæret tok makten fra Det muslimske brorskapet i 2013. Valgt til president med 97 prosent av stemmene i 2014. Kritisert av menneskerettighetsgrupper for å bruke antiterrorlover til å fengsle opposisjonelle. Ønsker å bli gjenvalgt til en ny periode som president.

Fakta: Moussa Moustafa Moussa (65) Arkitekt, forretningsmann og politiker. Utdannet blant annet i Frankrike. Snakker flytende engelsk og fransk. Leder for Ghad-partiet, et liberalt parti som ligger i sentrum av den politiske skalaen. Han har vært en viktig støttespiller for president Sisi. Han jobbet med å skaffe støtteerklæringer til Sisi fra parlamentarikere før han selv ble en presidentkandidat. Moussas leverte inn de nødvendige papirene for å bli presidentkandidat bare noen minutter før fristen gikk ut i slutten av januar. Han lover å skaffe arbeid og utdanning til landets unge. Metoden skal være å få 3500 fabrikker som står stille til å produsere varer igjen.

ASMAA WAGUIH

Tilhengerne brant ned partilokalene

Politisk spesielt interesserte egyptere har kanskje hørt Moussa tidligere. Han har vært kjent som den ene av to fraksjonsledere som for et drøyt tiår siden forsøkte å få kontroll over partiet. Striden var så heftig at den endte med nedbrenningen av partiets lokaler.

Folk flest har ikke visst hvem han er. Og det har ikke endret seg særlig i løpet av de seks ukene som har gått siden han ble lansert som presidentkandidat noen minutter før tidsfristen gikk ut.

– Det har ikke vært lett, de seks-syv nærmeste medarbeiderne mine i partiet forlot meg og gikk over til Sisi, forklarer han.

ASMAA WAGUIH

– Unngår store folkemengder – av sikkerhetshensyn

Så langt har han ikke holdt noen store taler, vært synlig i TV-reklamer eller kjøpt annonseplass i noen av de store avisene.

Den største folkemengden han har møtt, anslår han til å ha vært på 150 personer. Han sier det har vært noen partimøter med flere tusen deltagere noen steder i landet, men av hensyn til sikkerheten har han selv ikke vært til stede.

ASMAA WAGUIH

Partiet arrangerte valgmøte – nesten ingen kom

Under det første valgkamparrangementet i Kairo den 4. mars skal det maksimalt ha vært 25 støttespillere til stede. Det var dobbelt så mange fotografer og TV-crew som tilhengere, ifølge APs rapport.

Da han møtte velgerne utenfor partikontorene lørdag 10. mars var det også bare noen titalls som var til stede, ifølge frilansfotograf Asmaa Waguih, som tok bilder for Aftenposten.

ASMAA WAGUIH

– Vil ikke utfordre presidenten

Moussa trøster seg med at han har vært gjest i mange av de mest populære TV-showene på egyptisk TV.

Noen TV-debatt med president Sisi er det imidlertid ikke blitt noe av.

Til en av Egypts statlige TV-kanaler sa Moussa i slutten av februar at han ikke ønsker å delta i noen debatter med Sisi, fordi han «ikke ønsker å utfordre presidenten».

I intervjuet med Aftenposten forsikrer han at dersom han blir invitert til en debatt med presidenten, så skal han stille opp. Noen invitasjon har imidlertid ikke kommet, sier han.

ASMAA WAGUIH

Fra ivrig støttespiller til eneste utfordrer

Som leder for Ghad-partiet har Moussa vært en av Sisis ivrigste støttespillere. Før han i siste liten ble lansert som den eneste utfordreren til Sisi, skal han ha hatt et bilde av Sisi som sitt profilbilde på Facebook.

Aftenposten spør hvordan det kan ha seg at han, en kjent støttespiller for Sisi, valgte å bli eneste utfordrer til presidentvervet.

– Jeg hadde egentlig ingen planer om å bli presidentkandidat. Men da alle de andre plutselig trakk seg, så det mer ut som en folkeavstemning enn et valg. Vi var veldig bekymret for landet dersom vi bare hadde én kandidat, forklarer Moussa.

– Var det noen i Sisi-leiren som ba deg om å stille opp?

– Selvfølgelig ikke. De har mange andre nikkedukker de kunne fått til å stille opp, men jeg er min egen mann.

ASMAA WAGUIH

– En statist i et skuespill

Kritikere hevder det forholder seg annerledes.

– Moussa er en tegneseriefigur og en klovn. Han har fått en statistrolle i et skuespill, sier Amr Hashim Rabia, forsker ved Al-Ahram Center for politiske og strategiske studier.

Han sier Moussa ble hentet inn for å gi et skinn av seriøsitet til valget. Men selv om hans deltagelse kanskje øker den juridiske troverdigheten til valget, så påvirker han ikke mangelen på politisk troverdighet.

– I virkeligheten er det ingen konkurranse og ingen av kandidatene har en visjon for Egypt, hevder Hamdeen Sahabi, den tapende kandidaten under presidentvalget i 2014. – Alle i den virkelige opposisjonen er blitt pågrepet, og Moussa er der bare for å fullføre showet.

– Han er en del av spillet, sier Mohamed Anwar Sadat om Moussa til Washington Post. Sadat var tidligere en kandidat til presidentvervet, men trakk seg brått i januar.

ASMAA WAGUIH

Alle reelle utfordrere ble presset ut

Alle de reelle utfordrerne ble fengslet eller trakk seg etter hardhendt overtalelse.

Opptakten til valget ses som enda et bevis på at Sisi og det egyptiske forsvaret vil unngå det de ser som tidligere president Hosni Mubaraks største tabbe, å gi opposisjonen for stort spillerom, skriver Washington Post.

Oppfatningen er at opposisjonen slapp for mye til, førte både til den arabiske våren og Det muslimske brorskapets maktovertagelse. Nå er Brorskapet forbudt, og tusener er blitt fengslet, inkludert tidligere presidenten Mohamed Mursi, som ble fjernet ved et statskupp i 2013.

«Terrorrelaterte siktelser brukes for å kneble kritiske røster», sa Human Rights Watch og 13 andre menneskerettighetsgrupper i en felles uttalelse i slutten av februar.

ASMAA WAGUIH

– Alle sliter med økonomien

Abdel Fatah al-Sisi vant presidentvalget i 2014 med 97 prosent av stemmene. Året før hadde han som forsvarsminister og forsvarssjef stått i spissen for et militærkupp. Det muslimske brorskapet ble feid til siden.

Siden den gang har Sisi måttet innføre sparetiltak som inkluderer kutt i statlige subsidier, en kraftig svekkelse av det egyptiske pundet og økte priser. Arbeidsledigheten har gått noe ned, men er fremdeles på 12 prosent, ifølge offisielle tall. 80 prosent av de ledige opplyses å være mellom 15 og 29 år gamle.

– Alt er blitt dyrere. Folk som har offentlige jobber, sliter særlig med å få pengene til å rekke til, sier tre studenter som spiller backgammon og røyker vannpipe ved El Shagra kafé.

Hele fronten til kafeen er dekket med et digert banner som hyller president Sisi. Kafeeieren Mohamed sier han og vennene skal stemme for å gi Sisi mest mulig støtte.

ASMAA WAGUIH

De tre studentene ser liten vits i å stemme, det er jo allerede gitt hvem som vil vinne.

Også Sisi synes å ha innsett at hans største utfordring blir å unngå pinlig lav valgdeltagelse.

– Hvis alle egyptere stemmer og en tredjedel sier «nei», så er det bedre enn at bare halvparten møter opp og alle sier «ja», sa Sisi under et besøk i Innenriksdepartementet den 15. mars, ifølge Reuters.

Ved valget i 2014, da Sisi fikk 97 prosent av stemmene, var det bare 47,5 prosent av de stemmeberettigede som møtte opp.