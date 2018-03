Nye razziaer mot Volkswagen og BMW i Tyskland

Razziaen mot Volkswagen ble gjennomført som et ledd i etterforskningen av mistanker om juks med drivstofforbruk og utslippsdata, muligens også markedsmanipulering, opplyser statsadvokat Klaus Ziehe.

En talsmann for Volkswagen bekrefter at det ble gjennomført en ny razzia mot hovedkontoret tirsdag, men ønsker ikke å kommentere saken ut over dette.

Etterforskningen som nå pågår, har ikke sammenheng med diesel-skandalen som ble rullet opp i forfjor, da det ble avdekket at Volkswagen hadde jukset med data for partikkelutslipp for å fremstille bilene som mer miljøvennlige enn de var.

Tysk påtalemyndighet gjennomførte også en razzia mot hovedkontoret til BMW tirsdag, også det ut fra mistanke om juks med utslippsdata.

– Det er mistanke om at BMW har benyttet en innretning som aktiveres når utslipp testes, heter det i en kunngjøring fra påtalemyndigheten.

BMW bekrefter tirsdagens razzia og hevder at den aktuelle programvaren ble installert ved en feil og ikke for «med overlegg å manipulere systemet for behandling av eksos».