Gisseltager i skuddveksling med politiet på pleiehjem i USA

Institusjonen har over 1000 beboere.

Gislene skal være ansatte ved pleiehjemmet The Pathway Home, en privat institusjon som behandler krigsveteraner for posttraumatisk stresslidelse (PTSD), opplyser lokalt politi.

I 14-tiden lokal tid opplyser politiet at en skuddveksling har funnet sted og at de ikke har fått kontakt med gisseltakeren som har gjemt seg på et rom i bygningen.

Politibetjenter spesialisert i forhandling med gisseltakere er på stedet.

Sheriff John Robertson sier motivet til gjerningsmannen er usikkert og tilstanden til gislene ukjent.

Napa Valley Register via AP / AP / NTB Scanpix

Politiet har sperret av det store pleiehjemmet i Yountville i Napa County og sendt ut en advarsel til innbyggerne i området om å holde seg unna.

Mannen som gikk inn i pleiehjemmet fredag, var iført skuddsikker vest og var væpnet med et automatvåpen, ifølge avisa Napa Valley Register.

Pleiehjemmet åpnet i 1984 og er det største for veteraner i USA.

Saken oppdateres.