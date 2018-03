Tre drept i gisselsituasjon på pleiehjem i USA

De ble funnet døde inne på pleiehjemmet av politiet klokken 18 lokal tid fredag, opplyser talsperson for politiet, Chris Childs.

Gisseltakeren, hvis motiv er ukjent, skal ha hatt gevær og skuddsikker vest på seg da han tok seg inn på pleiehjemmet fredag. Han tok flere gisler, men slapp fri noen og beholdt tre, opplyste sheriff John Robertson tidligere fredag.

Napa Valley Register via AP / AP / NTB Scanpix

De første meldingene om skytingen kom i 10.20-tiden fredag morgen, og det gikk over åtte timer uten at det lyktes politiet å komme i kontakt med gjerningsmannen.

Ansatte

Gislene var ansatte ved The Pathway Home, et privat program som behandler krigsveteraner fra Irak og Afghanistan for posttraumatisk stresslidelse (PTSD) ved pleiehjemmet, opplyser lokalt politi. Institusjonen har over 1.000 beboere.

I 14-tiden lokal tid opplyste politiet at en skuddveksling hadde funnet sted, men at de ikke hadde fått kontakt med gisseltakeren som hadde gjemt seg på et rom i bygningen. Politiet sier de ikke vet hva slags gevær gisseltakeren hadde, men ifølge avisen Napa Valley Register dreier det seg om et automatvåpen.

Avskjedsfest

Ektemannen til en av dem som arbeider ved institusjonen, sier til nyhetsbyrået AP at gjerningsmannen snek seg inn på en avskjedsfest for en ansatt.

Politiet har sperret av pleiehjemmet, som er det største for veteraner i USA, i Yountville i Napa County, og sendt ut en advarsel til innbyggerne i området om å holde seg unna.