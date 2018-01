Revolusjonsgarden: Protestene mot Irans regime er slått ned

– I dag kan vi si at dette er slutten på 96-oppvigleriet, erklærer lederen for Irans revolusjonsgarde, generalmajor Mohammad Ali Jafari, med referanse til at vi etter den persiske kalender lever i år 1396.

Generalen fremførte sitt budskap onsdag, mens titusener av mennesker deltok i offentlige markeringer til støtte for regimet. Statlig iransk fjernsyn viste bilder av folkemengder i byer som Ahvaz, Kermanshah og Gorgan som taktfast ropte: «Vår leder, vi er klar til innsats».

Demonstrantene viftet med iranske flagg og bilder av landets øverste leder, ayatollah Ali Khamenei. Flere bar også på plakater med budskapet «Død over oppviglerne».

Politistasjoner angrepet: Irans ledere slår hardere ned på demonstranter

SoMe-mobilisering

Regimetilhengerne er mobilisert som motvekt til de svært merkbare protestene som har pågått over hele Iran siden torsdag 28. desember.

21 mennesker har mistet livet i urolighetene, og flere hundre er arrestert.

Demonstrasjonene rettet seg opprinnelig mot arbeidsledighet, prisstigning og korrupsjon, men utviklet seg snart til generell protest mot det undertrykkende, sjiamuslimske «prestestyret» i landet.

Protestene har foregått på kveldstid, og er blitt organisert via sosiale medier. Spørsmålet var onsdag om de vil kunne fortsette, eller om general Jafari har rett i at makthavernes mottiltak har vært så effektive at «oppvigleriet» er knust.

Anklager Hillary Clinton

Ifølge revolusjonsgardens sjef var det «sikkerhetsapparatets beredskap og folkets årvåkenhet» som førte til at «fiendene» ble overvunnet. Han opplyste at hans styrker bare hadde foretatt «begrensede» aksjoner i tre provinser.

– Det var maksimalt 1500 mennesker på hvert sted, og antallet bråkmakere i hele landet var mindre enn 15.000, ifølge general Jafari.

Han rettet skarpe anklager mot antirevolusjonære agenter, monarki-tilhengere og krefter som han hevdet at USAs tidligere utenriksminister Hillary Clinton hadde oppfordret til å «stifte opprør, anarki, utrygghet og intriger i Iran». Fiendene hadde forsøkt å fremme kulturelle, økonomiske og sikkerhetsmessige trusler mot det islamske Iran, hevdet Jafari, ifølge BBC.

USAs president Donald Trump har ivrig erklært sin begeistring for demonstrantene mot regimet: – Dere vil se stor støtte fra USA på et passende tidspunkt, skrev han på Twitter onsdag.