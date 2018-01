Ernas metode: Slik nådde hun gjennom til Trump

Donald Trumps syn på klima er kanskje ikke så negativt som det kan se ut, selv om han har trukket USA ut av Parisavtalen. Det var inntrykket statsminister Erna Solberg formidlet når hun møtte pressen utenfor Det hvite hus onsdag kveld norsk tid.

Statsministeren sa at hun trodde Trump var interessert i å nå utslippsmålene. Før møtet formidlet statsministeren at strategien i møtet med den amerikanske presidenten var å fremheve de økonomiske fordelene ved grønn politikk - at bærekraft kunne være bra business.

Det ble en rød tråd i temaene, forklarte Solberg i etterkant.

Under samtalene med Trump knyttet hun for eksempel norsk handelsunderskudd til et konkret eksempel: at Norge importerer mye elektriske biler, spesielt Tesla. Det var en effektiv strategi, sa Solberg.

– Min opplevelse er at Trump er mest opptatt av at USA ikke hadde en «god deal», altså når det gjelder det de hadde lagt inn (i avtalen), sa statsministeren etter møtet med presidenten.

– Det er altså ikke reduksjonsbiten, men selve modellen.

Trump svarte på spørsmål fra Aftenposten om hva som skulle til for at han ombestemme seg når det gjaldt Parisavtalen. Etter å ha forklart at avtalen var skadelig for amerikansk økonomi, sa Trump at det «kunne tenkes» at USA kunne forbli i avtalen.

– Vi er veldig opptatt av miljøvern, jeg føler veldig sterkt om miljøvern, sa Trump.

Ikke aktuelt å reforhandle

Ikke aktuelt å reforhandle

Medier over hele verden rapporterte at Trump-regjeringen vurderte å bli værende i avtalen på bakgrunn av presidentens kommentar til Aftenposten. Men Solberg mente det var viktigere at USA holdt målene.

– Det vi var mest redd for når USA sa at de ville trekke seg ut var at det skulle få en smitteeffekt. Det har det ikke fått, tvert imot har det motsatte funnet sted, sa Solberg.

Nicaragua og Syria ble med i Parisavtalen i fjor høst. USA er fortsatt med, fordi det tar flere år før en utmelding blir effektiv.

– Vi har jo vært tydelige sammen med andre land på at det ikke er aktuelt å reforhandle Parisavtalen, sa Solberg.

#BREAKING President Donald Trump says US could "go back" into Paris climate deal — AFP news agency (@AFP) January 10, 2018

Afghanistan sentralt

Solberg beskrev et godt møte med en høflig og oppmerksom president.

– Han hadde både kunnskap og var interessert i å spørre om våre forhold, sa statsministeren.

Solberg hadde en samtale under fire øyne som varte i ca. 15 minutter. Deretter var det et møte der syv personer fra hver regjering deltok. USA stilte med visepresident Mike Pence, utenriksminister Rex Tillerson og presidentens øverste nasjonale rådgivere på økonomi og sikkerhet, Gary Cohn og H. R. McMaster.

– Vi snakket mye om Afghanistan og den nye amerikanske strategien for Sørøst-Asia, sa Søreide.

Norge har økt sitt bidrag til Afghanistan, og amerikanerne synes å være opptatt av å forankre støtte for en økt innsats, noe Trump signaliserte allerede i september.

– Vi snakket også en god del om vår modernisering av forsvaret og kjøpene av kampfly, og jeg kunne fortelle litt om hvordan de norske pilotene opplevde de nye flyene.

Genuint interessert

Presidenten hadde forberedt seg godt og var engasjert, sa utenriksministeren.

– Presidenten og sikkerhetsrådgiveren var interessert i å høre vår mening om den nye strategien i Sørøst-Asia. Den er veldig i tråd med de tankene vi har lagt til grunn hele veien, sa Søreide.

Utenriksministeren trekker frem som positivt at Trumpregjeringen har fjernet tidsplanen for engasjementet i Afghanistan, en strategi som Obamaregjeringen fikk mye kritikk for.

– Man kan ikke ha en tidsplan for et sånt engasjement, det må drives av hvordan forutsetningene er på bakken, sa Søreide.

Det at USA stiller så topptungt, betyr at amerikanerne har en genuin interesse for Norge, sa Søreide.

– Det opplever vi faktisk i det daglige. Om noe, så ønsker amerikanerne å fordype og forsterke det bilaterale samarbeidet enda mer, sa utenriksministeren.