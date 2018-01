Avis: Slik avslørte nederlandsk etterretning Russlands hacking av Demokratene

Sommeren 2014 klarte en hacker som jobbet for det nederlandske sikkerhetstjenesten AIVD å bryte seg inn i et datanettverk i en universitetsbygning like ved Den røde plass i Moskva, skriver de Volkskrant, en av Nederlands største aviser.

Avisen baserer saken på seks anonyme amerikanske og nederlandske kilder «med kjennskap til materialet».

Det viste seg at agentene hadde fått tilgang til maskinene til det beryktede hackernettverket Cozy Bear. Det skulle vise seg svært nyttig:

Ett år senere skal spionene ha fulgt med på at de russiske hackerne kom seg inn i datanettverket til Det demokratiske partiet.

Siden sommeren 2014 har nederlenderne hatt tilgang til nettverket, og de kunne overvåke alt Cozy Bear foretok seg. AIVD-hackerne klarte også å få tilgang til overvåkingskamera til bygningen de satt i. Dermed kunne de se hvem som kom og gikk.

Bildene sammenlignet de med bilder av russiske spioner de kjente til.

Hackerkamp i 24 timer

I november skal hackerne ha gjort seg klare til å angripe det amerikanske utenriksdepartementet. De klarte å komme seg inn i det ugraderte nettverket der fordi de skal ha fått tak i brukernavnet og passordet til flere byråkrater.

Da slo nederlenderne alarm. De varslet NSAs utsendte på USAs ambassade, som igjen varslet videre.

Deretter fulgte en batalje mellom de russiske hackerne, FBI og NSA, som forsvarte utenriksdepartementet. Hackerkampen skal ha vart nærmere 24 timer. Kilder betegner senere angrepet som «det verste hackerangrepet noensinne» mot amerikanske myndigheter overfor CNN.

Informasjonen fra nederlenderne gjorde at amerikanerne raskt kunne slå tilbake russernes stadig skiftende trekk. Til slutt klarte de å kaste de fremmede hackerne ut av utenriksdepartementets nettverk.

– Russisk etterretning står bak

Basert på overvåkningsbildene, resonerte nederlenderne seg frem til at det er den russiske etterretningstjenesten SVR som sto bak Cozy Bear.

SVR er, sammen med sikkerhetstjenesten FSB og militæretterretningen GRU, en av de viktigste delene av Russlands etterretningsapparat. SVR er grovt sett russernes svar på CIA, og har ansvaret for sivil utenlandsetterretning.

Sjefen for nederlandsk etterretning Rob Bertholee, har tidligere sagt til i et tv-intervju at russiske myndigheter står bak hacker-virksomhet.

Kan bli viktig i etterforskningen

I USA undersøker nå spesialetterforsker Robert Mueller russernes innblanding i den amerikanske valgkampen, og Trump-apparatets bånd til Russland.

Etterforskningen ble ifølge Volkskrant startet delvis på bakgrunn av informasjonen amerikansk etterretning fikk fra de nederlandske AIVD-hackerne.

De siste dagene har det kommet frem at Trump skal ha gitt ordre om å sparke Mueller, men at toppadvokaten i Det hvite hus nektet å følge ordren. Trump sa før han reiste til Davos at han ser frem til å bli avhørt av Mueller.

Har du mistet kontrollen over hvilke forbindelser Trumps betrodde menn har hatt til Russland? Her får du oversikten:

Skeptiske til USA etter valget

I etterkant av valget har amerikanske etterretningskilder stadig lekket små drypp om den fantastiske tilgangen de fikk fra en «vestlig alliert».

Ifølge den nederlandske avisen er bakgrunnen for lekkasjene at USAs etterretningstjenester vil tilbakevise president Trumps påstand om at det ikke er sikkert at Russland sto bak hackingen.

Men lekkasjene og hintene har ført til sinne hos nederlenderne, som mener lekkasjene røper etterretningsmetodene deres. De er også skeptiske til Trumps forhold til Russland. Nederlandsk etterretning er nå blitt langt mer restriktive med å dele informasjon med USA, ifølge avisen.

De skal ikke lenger ha tilgang til Cozy Bear-nettverket.