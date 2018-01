Båt med 50 passasjerer savnet i Stillehavet

Båten var på vei fra Nonouti i øystaten Kiribati med kurs mot øya Betio 18. januar. Reisen på 260 kilometer bør ta omkring to dager, men båten har fremdeles ikke ankommet Betio, som også er i øygruppen Kiribati.

Tjenestemenn på New Zealand opplyser at de er tilkalt av myndighetene på Fiji for å hjelpe til med letingen.

– Båten gikk gjennom en reparasjon av propellen like før den dro av sted, sier John Ashby i den newzealandske redningstjenesten.

– Det kan ha medvirket til at det har blitt problemer med navigeringen, legger han til.

Et fly er sendt ut for å reise over båtens planlagte rute.

Kiribati består av 33 øyer og har 110.000 innbyggere. Øygruppen ligger omkring 3.500 kilometer nordøst for Fiji.