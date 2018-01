USA beskylder Russland for farlig flyvning

Amerikanerne sier at et fly fra USAs marine fløy i internasjonalt luftrom da et Sukhoj Su-27 jagerfly krysset rett foran det. Talskvinne Heather Nauert i det amerikanske utenriksdepartementet sier USA ser på hendelsen med «den største grad av bekymring».

LES OGSÅ: USA innfører sanksjoner for å straffe Russland-annektering av Krim

Nauert sier russerne helt åpent bryter med internasjonale regler og risikerte å forårsake en kollisjon i luften. Hun sier hendelsen er «det seneste eksempelet på russisk militær aktivitet uten tanke for internasjonale normer og avtaler».

Russlands forsvarsdepartement sier et uidentifisert fly mandag ble observert idet det nærmet seg russisk luftrom over Svartehavet, melder CNN.

– Et Sukhoj Su-27 kampfly ble sendt opp for å avskjære målet og nærmet seg flyet på sikker avstand og identifiserte det som et amerikansk EP-3E rekognoseringsfly, heter det i en uttalelse. EP-3E er en variant av P-3 Orion, som Forsvaret her hjemme bruker til overvåking av de norske havområdene.

Russerne sier de holdt seg i nærheten av Orion-flyet for å forsikre seg om at det ikke beveget seg inn i russisk luftrom. De understreker også at de fulgte internasjonale regler, og at det ikke oppsto noen «ekstraordinære hendelser».

Russland har økt sin tilstedeværelse i området etter annekteringen av Krim. Det har også den amerikanske marinen. USA har flere ganger tatt opp sin bekymring for nærkontakt mellom russiske og amerikanske fly, både over Svartehavet og Østersjøen.