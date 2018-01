Julian Assange har fått statsborgerskap i Ecuador

Den australskfødte 46-åringen fikk innvilget statsborgerskap 12. desember i fjor, forteller utenriksminister Maria Fernanda Espinosa til Sky News.

Assange søkte tilflukt i Ecuadors ambassade i London sommeren 2012 for å unngå å bli pågrepet og utlevert til Sverige, der han var anklaget for seksuelle overgrep mot to kvinner i 2010.

Sverige trakk den internasjonale arrestordren mot Assange i mai i fjor. Han risikerer likevel å bli pågrepet av britisk politi fordi han unnlot å møte i retten og brøt kausjonsbetingelsene sine i 2012.

Ikke diplomatstatus

Ecuador ba 20. desember britene godta diplomatstatus for Assange, men fikk avslag alt dagen etter, opplyser Espinosa.

– Storbritannia innvilget ikke denne forespørselen, og det pågår heller ikke samtaler med Ecuador om denne saken, heter det i en kunngjøring fra britisk UD.

Espinosa bekrefter dette og sier at Ecuador «som følge av det gode forholdet vi har til Storbritannia» ikke kommer til å forfølge dette videre.

Ettersom britene ikke gikk med på å gi Assange diplomatisk immunitet, kommer han heller ikke til å forlate ambassaden i London, opplyser Espinosa.

– Ecuador vet at den eneste måten å løse dette spørsmålet på, er at Julian Assange forlater ambassaden og melder seg, heter det i kunngjøringen fra britisk UD.

Avsløringer

Assange grunnla i 2006 nettstedet WikiLeaks, som har publisert hundretusenvis av hemmeligstemplede dokumenter, blant annet om USAs krigføring i Irak og Afghanistan.

WikilLeaks har også offentliggjort medlemslistene til det høyreekstreme partiet BNP i Storbritannia, dokumenter som viser den skandalerammede islandske banken Kauptings transaksjoner og 250.000 notater amerikanske diplomater har sendt hjem til Washington.

Nettstedet var også aktivt under den amerikanske valgkampen i 2016, og la ut store mengder dokumenter som var stjålet fra Demokratenes epostservere. Amerikanske etterretningstjenester mener russiske hackere sto bak datainnbruddet, som ble et stort problem for demokratenes presidentkandidat Hillary Clinton.

Amerikansk påtalemyndighet har etterforsket Assange og WikiLeaks i årevis, og tjenestemenn opplyste i april i fjor at det ville bli tatt ut en siktelse mot australieren.

Noen slik siktelse har ennå ikke kommet, og det foreligger derfor heller ingen amerikansk begjæring om utlevering. Assange frykter likevel at han vil bli utlevert til USA dersom han blir pågrepet av britisk politi.