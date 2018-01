Den sørafrikanske jazzlegenden Hugh Masekela er død

– Etter en langvarig og tapper kamp mot prostatakreft, gikk han bort på fredelig vis i Johannesburg i Sør-Afrika, opplyser familien i en uttalelse tirsdag.

– Et baobabtre har falt. Nasjonen har mistet en enestående musiker, skriver den sørafrikanske kulturministeren Nathi Mthethwa på Twitter.

Masekela fikk sin første trompet som 14-åring, ifølge hans offisielle nettsted. Som så mange andre artister og musikere forlot han landet under det rasistiske apartheidsystemet. I 1960 slo han seg ned i New York hvor han møtte storheter som Dizzy Gillespie og Louis Armstrong. Han flyttet senere til Los Angeles. Med singelen «Grazin' in the Grass» havnet han på toppen av de amerikanske hitlistene.

Masekela ga ut over 40 album og samarbeidet med en rekke andre musikere, som Marvin Gaye, Stevie Wonder, Paul Simon og den sørafrikanske sangeren Miriam Makeba.

Mange av hans komposisjoner handler om kampen for demokratiske rettigheter, og hans «Bring Him Back Home» ble viktig for den internasjonale kampen mot apartheid. Da frigjøringslederen Nelson Mandela ble løslatt i 1990, vendte Masekela hjem til Sør-Afrika etter 30 år i eksil.

Hugh Masekela har spilt i Norge en rekke ganger.