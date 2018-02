Et oppdrag som er stort nok til å tilfredsstille Donald Trump, men så begrenset at det ikke kan bli starten på en ny militær hengemyr à la Afghanistan.

Det er hva NATO-landene skal forsøke å meisle ut frem mot NATO-toppmøtet i Brussel i juli.

– Da ISIL angrep i 2014, brøt den irakske hæren sammen. Det må vi unngå at skjer igjen. Derfor må de ha god ledelse, godt utdannede soldater og en god kommandostruktur, sier NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

Han understreker at Iraks regjering og den USA-ledede koalisjonen som bekjemper IS, har bedt NATO om å påta seg rollen.

Alliansen har i dag et beskjedent bidrag på rundt 20 soldater som driver med opptrening i Irak. Vedtaket om å starte planleggingen av et større oppdrag kommer i kjølvannet av at IS har mistet nesten alle sine landområder. Dermed dreier fokuset seg bort fra militær kamp mot terroristene, til tiltak for å forhindre at de kan slå seg opp på nytt.

– Klart større enn i dag

USAs president Donald Trump presser på for at NATO skal ta en større rolle i kampen mot terror. I valgkampen kalte han alliansen avleggs.

For NATO har det derfor vært viktig å vise at den fortsatt er relevant, mener Nathalie Tocci, direktør ved tenketanken The Institute of International Affairs i Roma.

– NATO forsøker å vinne tilbake amerikanernes kjærlighet, sier hun til Financial Times.

Flere land, blant annet Frankrike og Tyskland, er imidlertid skeptiske til å trekke alliansen inn i nye oppdrag i utlandet.

Frykten hos noen av de allierte er at det som starter som et begrenset treningsoppdrag, over tid kan utvikle seg til å bli mer og mer omfattende, særlig om sikkerhetssituasjonen i landet forverres.

– USA presser hardt på for en NATO-rolle i Irak, ikke i en kamprolle, men for et langsiktig oppdrag. Det ser mistenkelig ut som et nytt Afghanistan, sier en diplomat til Reuters.

Stoltenberg advarer sterkt mot å ta EU og NATO for gitt: – Europa var Midtøsten.

Afghanistan-frykt

Men nå har alle landene i alliansen altså gått med på å starte planleggingen av et NATO-ledet treningsoppdrag i Irak. Formelt ble det vedtatt under forsvarsministermøtet i Brussel torsdag.

I løpet av de neste månedene skal det avgjøres hvor stort oppdraget skal bli. Også her kan diskusjonene bli tøffe.

– Jeg ser ikke for meg noe i nærheten av det vi gjør i Afghanistan, men noe som er klart større enn det vi gjør i Irak i dag, sier NATO-leder Stoltenberg, som ikke ønsker å gå nærmere inn på tall eller hvor lenge oppdraget kan komme til å vare.

En kilde Aftenposten har snakket med, sier at det neppe blir snakk om mange tusen, men at noen få hundre «høres lite ut».

Trening i stedet for kamp

Stoltenberg sier at et sentralt mål ved treningsoppdraget nettopp er å unngå fremtidige, krevende kampoperasjoner.

– Uansett hvor gode mandater vi har fra FN, vil vi fremstå som fremmede styrker og lett bli utsatt for propaganda om at vi er okkupanter. Vi kommer fra andre land, har en annen hudfarge og de fleste har en annen religion. Derfor er det bedre om vi kan sette irakske styrker i stand til å forsvare seg selv, sier Stoltenberg.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) mener et opptreningsoppdrag i Irak kan trekke på erfaringen med styrkeopplæring fra Afghanistan. Norge har også bidratt med 120 soldater til den internasjonale koalisjonen som bekjemper IS. Disse har vært stasjonert i Jordan og Irak.

Bakke-Jensen sier at NATO-landene er bevisste på at de ikke gradvis trekkes inn i nye, store militæroperasjoner.

– Dette kan vi unngå ved å ha et tydelig mandat før vi går inn og ved å være tydelige på at EU og andre også skal bidra, sier Bakke-Jensen.

