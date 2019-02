Kinas unge mer bekymringsløse enn ungdommer i Vesten: bruker 60.000 i året på luksusvarer.

Møt Kinas generasjon Z. Som enebarn er de blitt bortskjemt av sine foreldre og besteforeldre, og de lever på stor fot sammenlignet med sine forsiktige og konservative jevnaldrende i Vesten, ifølge en ny undersøkelse.

De er oppglødde med tanke på fremtiden. De uroer seg ikke for fremtidige karriereutsikter eller internasjonal politikk, ikke engang for handelskrigen som pågår rett utenfor dørstokken deres.

– Bruker mer og sparer mindre

Det er en undersøkelse gjennomført av selskapet OC & C Strategy Consultants som avdekker holdninger og livsstil blant unge voksne i Kina. Funnene bidrar også til å kaste lys over hvorfor verdens store merkevarer innen luksussegmentet er så avhengig av fortsatt kjøpefest i Asias største økonomi.

– Dette er en generasjon som aldri har kjent på bekymringer. Dermed bruker de mer og sparer mindre, sier Adam Xu, partner i OC & C, som holder til i Shanghai.

– Vi vet ikke om de vil vokse opp og bli suksessrike, men vi vet at de allerede her en kjøpekraftig gruppe som forbrukermerker må henvende seg til, sier Xu.

Thomas Peter, Reuters/NTB scanpix

Trengte ikke dele med søsken

Kinas generasjon Z havnet midt i smørøyet. Som følge av ettbarnspolitikken og astronomisk vekst på 1990- og 2000-tallet, trengte de aldri å dele med noen og opplevde bare vekst i velstanden.

Dette står i kontrast til jevnaldrende i USA og Europa. De gjennomlevde finanskrisen fra 2008, har tatt opp rekordhøy studiegjeld, vil kanskje ikke tjene nok til å komme seg inn på boligmarkedet og er tilsynelatende blitt mer politisk bevisste enn før.

Bruker stor andel av pengene

Undersøkelsen definerer generasjon Z som personer født i 1998 og senere. 15.500 ble spurt fra Kina, Frankrike, Brasil, Tyskland, Italia, Polen, Tyrkia, Storbritannia og USA. Nesten 2000 av dem var fra Kina.

Kinas generasjon Z står for 15 prosent av forbruket i sine husholdninger – ca. en syvendedel. I USA og Storbritannia utgjør de jevnaldrendes forbruk 4 prosent av sine familiers innkjøp. Selv om storparten av dem ennå ikke tjener egne penger, er de store forbrukere.

Får 3000 kroner måneden hjemme

Jasmine Wang (22) vedgår at hun er svak for parfyme. Avgangsstudenten fra Shanghai har 20–30 flakonger med dufter i begrenset opplag fra merker som Guerlain, Tom Ford og Chanel. Slike koster gjerne godt over 2000 kroner flasken.

Hun får ca. 3000 kroner i månedspenger fra sine foreldre. I tillegg kan hun bruke bankkortene deres, og hun får pengegaver – såkalte «røde konvolutter» – fra besteforeldrene på begge sider.

Tror vestlige familier sliter mer

– Jeg tror det er tøffere for familier i Vesten, siden universitetene er så dyre, og de vanligvis har mer enn ett barn, sier Wang.

Foreldrene hennes slapp unna med ca. 6000 kroner semesteret da hun studerte ved Fudan-universitetet i Shanghai, et høyt rangert lærested.

I en annen undersøkelse fra samme konsulentselskap kom det frem at halvparten av Kinas generasjon Z i fjor brukte mer enn 60.000 kroner på luksusvarer. Dette er mer enn de unge voksne før dem, den såkalte millenniumsgenerasjonen.

Rådyre joggesko

Oppbremsingen i Kinas økonomi henger som en mørk sky over alle, fra amerikanske bønder til Apple og kasinoene på Macau ved Hongkong. Men lavere vekst i Kinas nasjonalprodukt ser ikke ut til å ha dempet interessen fra generasjon Z for å kjøpe hverken rådyre Adidas Yeezys-sko eller kostbare hudkremer.

Konsulent Adam Xu ser to urovekkende tendenser:

Ungdommer i Kina ser ut til å snu ryggen til en vane deres forgjengere har skattet høyt, nemlig sparing.

De er villige til å ta opp lån for å finansiere sine innkjøp.

Blir alltid dyrere

Jasmine Wang sier hun forsøker å spare. Likevel bruker hun ofte mer enn hun hadde tenkt på Singles Day, et gigantsalg og forbrukerfest det kinesiske storselskapet Alibaba står bak.

– På et eller annet vist ender det alltid opp med at jeg kjøper for 20–30 prosent mer enn jeg hadde tenkt, sier hun.

