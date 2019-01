FN: – Trolig nye Vest-Sahara-samtaler i mars

Det er ventet at partene vil stille opp til en andre runde med samtaler om det mineralrike landet som ble annektert av Marokko da kolonimakten Spania trakk seg ut i 1975.

I et lukket møte i FNs sikkerhetsråd opplyste Tysklands tidligere president Horst Köhler, som er generalsekretærens personlige utsending, at han planlegger separate samtaler med alle partene i februar for deretter å samle dem rundt samme bord i mars. Det gir nytt håp for en løsning på den 43 år lange konflikten.

Ulikt syn

Tidlig i desember fikk Köhler Marokko og uavhengighetsbevegelsen Polisario til forhandlingsbordet i Genève, sammen med nabolandene Algerie og Mauretania. Det var første gang på seks år at de var samlet. Tross optimismen samtalene har ført til, har Marokko og Polisario fortsatt svært ulikt syn på Vest-Saharas fremtid.

Marokkos utenriksminister Nasser Bourita sa i forbindelse med møtet i desember at stemningen var svært god, men at det kreves reell politisk vilje for å komme i mål. Marokko ser på området som sine «sørlige provinser» og har foreslått stor grad av selvstyre. Polisario har på sin side ikke gitt opp målet om en selvstendig saharawisk stat. FN står fast ved saharawienes rett til selvbestemmelse.

16 år med krig

– Det står klart for meg at ingen vinner på at dagens situasjon fortsetter, og det er min bestemte overbevisning at alle er tjent med å løse konflikten, sier Köhler den gangen.

Vest-Sahara ligger ved Atlanterhavskysten sør for Marokko og nordvest for Mauritania. Nabolandet Algerie huser i dag mellom 100.000 og 200.000 saharawiske flyktninger.

Marokko kjempet mot Polisario i 16 år, framtil FN forhandlet fram en våpenhvileavtale i 1991 og opprettet en fredsbevarende styrke. Målet var å overvåke våpenhvilen og forberede en folkeavstemning om Vest-Saharas fremtid. Den er fortsatt ikke blitt holdt.