Det ble internasjonale overskrifter da saudiarabiske Rahaf Mohammed al-Qunun rømte fra en angivelig voldelig familie og fikk asyl i Canada.

Den 18 år gamle kvinnens flukt kaster lys over Saudi-Arabias undertrykkende system med mannlige verger, skriver Human Rights Watch (HRW).

AP/NTB scanpix

Flere andre land i Midtøsten har versjoner av systemet med mannlige verger, men Saudi-Arabias håndhevelse er den strengeste, mener HRW.

De har laget en liste med ti grunner til at kvinner forlater Saudi-Arabia.

1. Kvinner står ikke fritt til å reise eller skaffe seg pass

Kvinner kan ikke få pass uten godkjenning fra sin mannlige verge. Familien kan få domstolene til å tvinge en kvinne hjem.

2. Kvinner står ikke fritt til selv å velge partner og ektefelle

Også for å gifte seg må en kvinne få godkjenning fra sin mannlige verge. En mann står fritt til å gifte seg og være gift med opptil fire kvinner samtidig.

3. Vold i hjemmet

Mishandling i hjemmet ble ulovlig i Saudi-Arabia i 2013, men aktivister mener forbudet blir dårlig håndhevet.

Saudi-Arabias nasjonale program for familiebeskyttelse anslår at 35 prosent av alle kvinner i landet er blitt utsatt for vold. Vergelovene gjør det svært vanskelig for kvinner å anmelde.

Carlos Osorio /Reuters/NTB scanpix

4. Diskriminering på arbeidsplassen

Myndighetene krever ikke at en verge skal godkjenne at en kvinne jobber. Men de straffer heller ikke arbeidsgivere som krever en slik godkjenning eller som bare vil ansette menn, skriver HRW i sin rapport Boxed In i 2016. Noen yrker er forbudt for kvinner, som dommer og sjåfør. Strenge lover som påbyr at kvinner og menn skal holdes adskilt, gjør at mange arbeidsgivere vegrer seg mot å ansette kvinner.

5. Diskriminering hos helseinstitusjoner

Loven gir rett til helsestell uten godkjenning fra en verge. Likevel krever noen sykehus at en verge må godkjenne en operasjon, ifølge undersøkelser HRW har gjort. Resultatet kan i ekstreme tilfeller være livstruende.

6. Forskjell ved skilsmisse, barnefordeling og arv

Saudi-Arabia benytter seg av islamsk lov, men ingen familielov er kodifisert og nedskrevet.

Det er enkelt for en mann å få skilsmisse. Kvinner må derimot enten få mannens samtykke eller bevise at det er grunn til å oppløse ekteskapet, for eksempel ved vold i hjemmet. Under rettsprosedyren vil mannen være kvinnens verge.

Domstolene kan gi en mor omsorgen for barna, men hun kan ikke være deres rettslige verge. Domstolene gir ofte barna til mannen når barna fyller syv år. Kvinner fikk i 2014 rett til å få barna innrullert på skolen, ta dem til helsesentre og skaffe ID-dokumenter. Men faren har beholdt retten til å bestemme over barnas reiser og godkjenne døtrenes ekteskap.

Kvinner har bare rett til å arve halvparten så mye som en mann.

Andrew Cabellero-Reynolds /AP/NTB scanpix

7. Vanskeligheter med å bytte verge

En kvinne har rett til å få en ny verge, men det er svært krevende. Kvinnen må bevise at mannen er voldelig, for gammel eller på annen måte er upassende som verge. Å skaffe nok bevis kan være vanskelig.

8. Vanskeligheter med å komme ut av fengsel

Kvinner som er blitt dømt til fengselsstraff, kan kun komme ut dersom de blir tatt imot av en mannlig slektning. Dersom familien motsetter seg å ta imot kvinnen, blir hun sittende i fengsel. For å komme ut må kvinnen forlikes med familien, ofte ved å akseptere et arrangert ekteskap.

9. Problemer med å studere i utlandet

En kvinne kan ikke ta imot et statlig stipend for å studere i utlandet dersom det ikke godkjennes av en verge. Selv om det ikke alltid gjennomføres i praksis, så påbyr reglene at kvinnen skal følges av en mannlig slektning gjennom hele studieoppholdet.

10. Politisk undertrykkelse

Like før Saudi-Arabia i juni i fjor opphevet forbudet mot at kvinner kan ta førerkort, fengslet regimet flere aktivister som kjemper for kvinners rettigheter. Menneskerettighetsgrupper har meldt at fengslede kvinner er blitt torturert.

NTB Scanpix

En prinsesses død

At kvinner vil forlate Saudi-Arabia er ikke noe nytt. Prinsesse Mishaal ble i 1977 drept fordi hun forelsket seg i mann og forsøkte å rømme landet. Filmen En prinsesses død fikk svært mye omtale da den ble sendt i Storbritannia og USA tross store protester fra Saudi-Arabia.

Sosiale medier har gjort det enklere for Saudi-Arabias kvinner å nå ut, skriver The New York Times.

De og Sky News omtaler flere andre eksempler på kvinner som har flyktet. To søstre motsatte seg utlevering fra Tyrkia til Saudi-Arabia i 2017. Dina Lasloom (24) ble stoppet i Filippinene i 2017 da hun forsøkte å komme seg til Australia. Hun ble returnert til familien i Saudi-Arabia og det er ikke kjent hva som har skjedd med henne. Aktivisten Loujain al-Hathloul ble arrestert første gang i 2014 da hun forsøkte å kjøre med bil til De forente arabiske emirater. Hun er en av aktivistene som ble fengslet i 2018.