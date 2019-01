Fredag ble det kjent at president Trump og Kongressen er enige om en midlertidig avtale som gjenåpner offentlig sektor i USA de neste tre ukene.

800.000 statsansatte har ikke fått lønn på over en måned som følge av nedstengningen av staten som startet 22. desember.

Men selv om offentlige virksomheter nå åpner dørene igjen, vil de statsansatte trolig ikke få lønn før mot slutten av neste uke. Årsaken er at det vil det ta tid å få i gang lønnsutbetalingene igjen, skriver Washington Post.

Ansatte må fylle inn arbeidstimer og arbeidsgivere må godkjenne dem. Deretter vil Finansdepartementet måtte bruke flere milliarder dollar i såkalte «off-cycle»-utbetalinger for at de statsansatte skal få lønn, ifølge avisen.

Dermed vil lønnen trolig bli utbetalt først neste torsdag, fredag eller lørdag, sier flere lønnsmedarbeidere avisen har snakket med.

Store konsekvenser

Den 35 dager lange perioden der flere hundre tusen arbeidstagere ikke har fått lønn, har skapt store økonomiske problemer for mange amerikanere.

Statsansatte har brukt opp sparepenger, unnlatt å ta medisiner og flere har fryktet at de kom til å miste hjemmene sine.

Selv om offentlig sektor i USA nå åpnes igjen, er mange bekymret for at de om tre uker vil befinne seg i samme situasjon igjen.

KEVIN LAMARQUE / Reuters/NTB scanpix

Dersom president Trump ikke får pengene til grensemur, truer han nemlig med å stenge ned offentlig sektor på nytt.

– Jeg forventer at både demokrater og republikanere i løpet av de neste 21 dagene vil legge godviljen til. Vi har ikke noe annet valg enn å bygge en mektig mur eller stålbarriere, sa han under pressekonferansen fredag.

– Dersom vi ikke får en god avtale med Kongressen, kommer statsapparatet enten til å stenge ned igjen 15. februar, eller så kommer jeg til å bruke min grunnlovsfestede makt til å håndtere krisen, sa Trump.

Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

Frustrerte over situasjonen

Flere statsansatte New York Times har snakket med, uttrykker stor frustrasjon med regjeringen og Kongressen.

– Troen på at ledelsen vil klare å forhandle med hverandre er ødelagt, sier den pensjonerte kystvakten John Hare (42).

– Landet vårt styres av barn, sier Anthony Powers (35), som jobber som brannmann.

– Jeg forblir i shutdown-modus. Det er den eneste ansvarlige tingen å gjøre akkurat nå, sier Kim Howell (34). Ektemannen hennes jobber for kystvakten i Boston og har de siste ukene jobbet 12-timers skift uten å få lønn.

Andrew Harnik, AP/NTB scanpix

Har kostet mer enn muren

Det har kostet USA 1,2 milliarder dollar i uken at staten har vært delvis stengt, viser beregninger gjort av S & P Global Rating. Inkludert i regnestykket er tapt produktivitet og effekten for eksterne leverandører.

Dermed utgjør regningen nå mer enn 6 milliarder dollar. Det betyr at kostnaden av den politiske krisen har oversteget de 5,7 milliarder dollar Trump har bedt om for å bygge en mur mot Mexico.

Mister oppslutning

Trump utløste nedstengningen i desember for å presse demokratene etter at de nektet å gi etter for kravet om penger til muren han vil bygge.

Men demokratene under ledelse av Nancy Pelosi lot seg ikke presse og kalkulerte med at velgerne ville legge skylden på Trump for kaoset som etter hvert oppsto.

Det fikk hun rett i. Nedstengningen av offentlig sektor har tært kraftig på Trumps popularitet, viser en meningsmåling utført for ABC News.

53 prosent av de spurte i målingen gir Trump skylden for nedstengningen, og 60 prosent er misfornøyd med presidentens innsats for å løse budsjettstriden.

37 prosent av de spurte mener nå at Trump gjør en generelt god jobb som president, mot 41 prosent i oktober. Blant kvinner er det bare 27 prosent som mener at Trump er en god president, viser målingen.