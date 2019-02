Mannen ble funnet utendørs i Norsborg fredag kveld med skuddskader. Han ble hentet av ambulanse, men døde på sykehus natt til lørdag, skriver Aftonbladet. Pårørende er varslet.

– Vi har et antall personer til avhør, sier pressekontakt Anders Bryngelsson i Stockholm-politiet til TT natt til lørdag.

Politiet har satt i gang drapsetterforskning og søker etter en eller flere gjerningspersoner. Ifølge Aftonbladet skal den drepte mannen ha gått på en gangvei mot sine venner da han ble skudd. Flere skudd skal ha blitt avfyrt mot ham.

– Vitner så hendelsesforløpet. Det var flere skudd, og de så skudd bli avfyrt, sier Anna Westberg ved Stockholm-politiets operasjonssentral.

Vitner har opplyst at opp til fem personer forlot stedet i en svart Audi. Åstedet, som er like ved en idrettsplass, er sperret av for tekniske undersøkelser.

Ifølge Aftonbladets opplysninger er den drepte en ung mann.