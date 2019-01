Duterte trapper opp narkokrigen. Nå senker han den kriminelle lavalderen til 12 år.

Allerede i sin valgkampanje i 2016 varslet president Rodrigo Duterte at han vil gjøre det mulig å straffe barn. Dette er et ledd i arbeidet med å få has på narkotikakriminaliteten i landet.

Nå begynner den filippinske lederen å få fart i planene.

Mandag stemte justiskomiteen i Representantenes hus i den filippinske kongressen for å sende videre et lovforslag som vil gjøre det mulig å fengsle barn helt ned i niårsalderen for alvorlige forbrytelser som drap eller narkotikasmugling.

Samtidig la Senatet frem et tilsvarende forslag som vil senke den kriminelle lavalderen til 12 år.

Vedtok ny lavalder

Ifølge filippinske medier stemte Kongressen for å vedta Senatets forslag onsdag kveld.

Dermed vil den kriminelle lavalderen senkes til 12 år. Avisen Daily Inquirer skriver at Duterte er fornøyd med det endelige vedtaket.

Presidenten har gjentatte ganger sagt at hull i det nåværende lovverket gjør det mulig for narkotikakartellene å utnytte mindreårige til blant annet å smugle narkotika.

Hans motstandere i Kongressen har påpekt at det er barn fra svært fattige og desperate familier som oftest blir ofre for narkogjengene.

– Dette tiltaket fremmer et hjerterått og hensynsløst samfunn som ikke tar vare på sine egne, sa senator Antonio Trillanes, ifølge Reuters.

Aaron Favila, AP/NTB scanpix

Bekymret for soningsforhold

Onsdag demonstrerte filippinske barnerettighetsaktivister mot lovendringene utenfor Kongressen i Quezon by. Mange er særlig bekymret for at barn som dømmes ikke vil kunne beskyttes fra vold og ytterligere utnyttelse i fengsel.

HAPPENING NOW: Indignation rally against lowering the minimum age of responsibility (MACR) Posted by Child Rights Network (CRN) Philippines on Wednesday, January 23, 2019

Justiskomiteens leder Salvador Leachon hevder lovendringene er rettet mot rehabilitering av unge forbrytere, og at kun foreldre som ikke vil samarbeide vil bli straffet.

Ifølge planen som ble vedtatt av justiskomiteen mandag, ønsker regjeringen å sende unge forbrytere til rehabiliteringssentre tilrettelagt for ungdom.

Men selv representanter for regjeringens egne kontrollorganer har sagt at forholdene i slike fasiliteter sjelden er bedre enn i fengsler for voksne.

«Umenneskelige forhold», var en av beskrivelsene Senatet hørte denne uken.

Fakta: Kriminell lavalder Filippinene er langt fra det eneste landet som åpner for å straffe barn. I mange land, blant annet Storbritannia og USA, operer man riktignok med egne rettssystemer for barn og ungdom. Her er en oversikt over den kriminelle lavalderen i noen utvalgte land: USA: 33 stater har ingen kriminell lavalder. På føderalt nivå er lavalderen 11 år.

India, Nigeria, Pakistan og Tanzania: 7 år

Storbritannia: 8–10 år

Irland: 12 år

Japan, Kina og Russland: 14 år

Norge, Sverige og Danmark: 15 år

Portugal: 16 år

Colombia, Ecuador og Uruguay: 18 år Kilde: SNL, The Economist

UNICEF: – Vil gå utover enda yngre barn

UNICEF og Redd Barna er blant flere internasjonale organisasjoner som uttrykker bekymring for Dutertes planer.

I en pressemelding skriver UNICEF at det finnes få beviser for at barn har spilt en betydelig rolle i økningen i kriminalitet på Filippinene. Det er også lite som tyder på at å senke den kriminelle lavalderen vil stoppe voksne fra å utnytte barn.

Tvert imot er UNICEF bekymret for at narkotikakartellene bare vil begynne å utnytte enda yngre barn, dersom den kriminelle lavalderen senkes.

Organisasjonen reagerer også på forslaget forsvares med at barn helt ned i niårsalderen er i stand til å utvise dømmekraft.

«Studier viser at hjernen modnes først rundt 16 år, noe som påvirker barns resonneringsevne og impulskontroll», advarer UNICEF.

Statement of Save the Children on the efforts of the House of Representatives and Senate to lower the minimum age of... Posted by Save the Children Philippines on Friday, January 18, 2019

Tusenvis drept

Mandag opplyste filippinsk politi at mer enn 1300 mindreårige er blitt arrestert siden januar 2017. Brorparten er mistenkt for narkotikasmugling på vegne av kriminelle organisasjoner.

Siden han ble innsatt som president i juni 2016, har Duterte ført en blodig krig mot narkotikartellene. Det offisielle dødstallet har, ifølge filippinske myndigheter, passert 5000.

Tallet er langt lavere enn det menneskerettighetsaktivister opererer med. Human Rights Watch anslår at narkokrigen har kostet minst 12.000 menneskeliv.

Lederen for den filippinske menneskerettighetskommisjonen, Chito Gascon, har uttalt at tallet kan være så høyt som 27.000, men at det er vanskelig å få full oversikt fordi mange av drapene ikke registreres av politiet.