Kvinnen hadde blitt sittende fast da heisen, som er i huset til en milliardær i storbyen, stoppet mellom to etasjer fredag, skriver New York Times.

Den 53 år gamle kvinnen jobbet i huset. Mandag ble hun oppdaget og reddet da en person kontaktet huseieren for å få levert en pakke. Eierne sendte noen til huset for å ta imot leveranse, og de fant kvinnen i heisen. Deretter ble brannvesenet tilkalt for å få henne ut. Hun var ved bevissthet og rolig, opplyser brannvesenet.