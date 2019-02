Putin har strategien klar etter at Trump skrotet atomavtale

Noen dager etter at USA og Russland gjensidig droppet nedrustningsavtalen INF, kommer det frem opplysninger om hva Kremls strategi er. På et TV-sendt møte med forsvars- og utenriksministrene, sa Putin at Russland ikke vil utplassere nye raketter i Europa hvis ikke USA gjør det.

Samtidig poengterte han at Russland utvikler nye, farlige atomraketter, deriblant mellomdistanseraketter som skal være mange ganger raskere enn lyden.

Tirsdag ga forsvarsminister Sergej Sjojgu ordre om at en slik landbasert rakett, som tidligere ville ha brutt INF-avtalen, skal være klar til bruk innen to år.

Mangler rubler

Russiske medier spår at det nå vil bli et nytt våpenkappløp i Europa, men uavhengige militæreksperter og kommentatorer peker på at Russland ikke har råd. Det innrømmet også Putin.

– Putin vet at et nytt våpenkappløp ville være farlig fordi han har ikke råd. Likevel forsøker han å skape inntrykk av at et forestående våpenkappløp for å skremme europeerne til å forhandle, fremholder kommentator og tidligere diplomat Vladimir Frolov.

Den anerkjente utenrikspolitiske eksperten peker på at Russland ønsker å forhandle om russisk kontroll over Ukraina og sette en stopper for videre NATO-ekspansjon østover.

Fakta: INF-avtalen INF står for «Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty» og er en nedrustningsavtale mellom USA, Russland, Ukraina, Hviterussland og Kasakhstan som forbyr landbaserte mellomdistanseraketter. Avtalen fra 1987 førte til at USA og Sovjetunionen fjernet 2700 landbaserte mellomdistanseraketter med en rekkevidde mellom 500 og 5500 kilometer. De lovet å ikke utvikle nye. Mellomdistanserakettene bruker bare noen få minutter på å nå sine mål. Det gir USA og Russland mindre varslingstid.

Historisk avtale

INF-avtalen ble inngått i 1987 mellom USAs president Ronald Reagan og Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatsjov. Den forbyr landbaserte mellomdistanseraketter med en rekkevidde på mellom 500 og 5500 kilometer.

USA har i flere år hevdet at den russiske raketten Novator 9M729 bryter avtalen og at det er grunnen til at USA trekker seg fra INF. Russerne benekter dette og sier at rekkevidden kun er 480 kilometer.

Begge er egentlig fornøyde

Putin la skylden på amerikanerne som trakk seg først, og han pekte på at Russland har lagt frem flere forslag for å bevare avtalen.

– Moskva er egentlig fornøyd med å skrote avtalen, og Kreml er enda mer fornøyd med at man kan legge skylden på USA, sier Frolov.

Militæreksperter peker på at Russland lenge har vært misfornøyd med avtalen av flere grunner:

For over ti år siden klaget Putin på at avtalen legger begrensninger på Russland, men mange andre atommakter har ikke skrevet under avtalen.

Russland trenger slike mellomdistanseraketter som en motvekt til NATOs konvensjonelle krysserraketter til sjøs og i luften.

Russland har behov for slike raketter for å avskrekke Kina, og at landet på den måten kan frigjøre langdistanseraketter som det kan rette mot mål i USA.

Snurt Putin

Avtalen vil gå ut av kraft i løpet av et halvår. Putin sa at Russland ikke vil ta initiativ for å redde avtalen hvis ikke amerikanerne først gjør noe.

– Putin hørtes snurt ut. Selv om han misliker avtalen, er det også et stort prestisjenederlag for Russland at USA trekker seg, mener Frolov.

Sovjetunionen var en supermakt på linje med USA, men etter kommunismens fall var Russland i mange år på knærne. Putins prosjekt har vært å gjenreise Russland og igjen gjøre det gjeldende på den internasjonale arena.

Det har han i stor grad lykkes med, men likevel er Russland en lilleputt sammenlignet med USA.

I rustningsspørsmål derimot har russerne kunnet møte amerikanerne som likeverdige partnere. Det har gitt Kreml prestisje og mulighet til også å ta opp andre saker som er i Russlands interesse.

Seg selv å takke

– Moskva kan bare skylde på seg selv for at INF-avtalen nå faller fra hverandre. De burde ha latt være å utplassere denne raketten, hevder Frolov.

Eksperter mener at den egentlig årsaken til at USA trekker seg, er at Kina ikke er bundet av avtalen.

– USA er kun opptatt av Kina. Trolig vil vi få et våpenkappløp i Asia, spår Frolov.

