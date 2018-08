FNs tidligere generalsekretær Kofi Annan (80) er død

Annans egen stiftelse opplyser at den tidligere generalsekretæren døde lørdag etter kort tids sykdom.

– Gjennom sin karriere og sitt lederskap i FN var han en sterk forkjemper for fred, bærekraftig utvikling, menneskerettigheter og lovstyre, skriver stiftelsen i en uttalelse.

– Kofi Annan var en leder med en mild stemme, et klart budskap og en utrettelig innsats for en internasjonal verden preget av internasjonal lov og humanisme. Han bortgang er et tap for verden, hans livsverk vil lyse også for fremtidige generasjoner, skriver statsminister Erna Solberg (H) på Twitter.

– Savner sidestykke

Annan, som kom fra Ghana, ledet FN fra 1997 til 2006. Han var den første svarte afrikaneren som ledet verdensorganisasjonen, og den sjuende generalsekretæren.

– Han steg i gradene og førte organisasjonen inn i et nytt årtusen med en verdighet og besluttsomhet som savner sidestykke, sier dagens generalsekretær António Guterres i en uttalelse.

Guterres mener Annan «på mange måter var FN».

I 2001 mottok FN og Annan Nobels fredspris for arbeidet for en bedre organisert og mer fredelig verden.

Syria-megler

I løpet av sin periode som FN-sjef måtte Annan håndtere en rekke kriser og konflikter. Han bidro blant annet i forsøkene på å skape fred mellom Israel og palestinerne.

Senere ble han utnevnt til FNs spesialutsending for Syria, og han hadde dermed en ledende rolle i forsøkene på å avslutte konflikten i landet.

Annan ledet også organisasjonen The Elders, som ble grunnlagt av Nelson Mandela og hvor blant andre Gro Harlem Brundtland er medlem.

Familien har gitt en uttalelse der de forteller at de mottok meldingen om Kofi Annans døsfall med sorg. De skriver at Annan døde lørdag 18. august etter et kort sykeleie.

Hans ektefelle Nane og ekteparets barn Ama, Kojo og Nina satt ved hans side gjennom de siste dagene av hans liv.

Berit Roald / NTB scanpix

– Vi følte at han ble litt «vår»

Jonas Gahr Støre var ikke forberedt på å motta meldingen om Kofi Annans bortgang nå.

– Han hadde meldt at han ønsket å holde en tale i Thorvald Stoltenbergs bisettelse i Oslo domkirke. Men han måtte melde avbud på grunn av sykdom og ba meg fremføre hans ord, sier Støre.

Her er Kofi Annans minneord til Thorvald Stoltenberg

Støre opplevde at Annan var en venn av Norge som kjente mange i vårt land.

– Da han fikk fredsprisen ble det knyttet bånd, vi har følt av Kofi Annan ble litt «vår», sier Støre. Han mener Annan fornyet FN.

Han inngikk samarbeid med privat sektor og humanitære organisasjoner og skapte nye alianser for å gjøre FN mer slagkraftig. Bak den milde stemmen hadde han mot til å snakke om maktmisbruk og overgrep, sier Støre.

Tor Stenersen

– Et fantastisk menneske

Jon Egeland har kjent Kofi Annan i mange år. Han satt som visegeneralsekretær under Annan i FN fra 2003 til Annan gikk av ved utgangen av 2006. Han føler Annans bortgang som et tap av en nær venn.

– Kofi Annan ble en god venn. Jeg snakket med ham sist for noen uker siden, han spurte alltid hvordan det sto til med min kone og barna.

Egeland, som i dag er generalsekretær for Flyktninghjelpen, mener Annan har vært FNs beste leder ved siden av Dag Hammarskjöld som var generalsekretær fra 1953 til 1961 etter at han overtok stolen etter FNs første generalsekretær, Trygve Lie.

– Han var et fantastisk menneske. Jeg har sjelden fått anledning til å se en så god toppleder på nært hold. Han var uredd, prinsipiell og sto for idealer, sier Egeland.

– Annan ble utsatt for mye urett på slutten. Han fikk blant annet høyrekreftene i USA mot seg fordi han nektet å godkjenne invasjonen i Irak, sier Egeland.

Noe av det siste han gjorde, var å sende et minneord til Thorvald Stoltenbergs begravelse.