Han ledet raidet mot Bin Laden: Nå refser han Trump og roser avgått CIA-sjef

Tidligere CIA-sjef John Brennan har mistet sikkerhetsklareringen etter å ha kritisert USAs president Donald Trump. Nå rykker mange ut til Brennans forsvar. Ett av de utfallene som har vakt mest oppmerksomhet hittil, kommer fra William H. McRaven.

Den pensjonerte admiralen var den som ledet planleggingen og førte det operasjonelle tilsynet med raidet i 2011 da en gruppe Navy Seals – amerikanske spesialsoldater – raidet Osama Bin Ladens kompleks i Pakistan og drepte ham.

– Dummet oss ut

Nå ber McRaven Trump om at også hans egen sikkerhetsklarering skal bli inndratt. Ifølge admiralen har «få gjort så mye for å beskytte landet» som Brennan, mens Trump derimot har «dummet oss ut overfor våre barn, ydmyket oss på verdensscenen og - aller verst - splittet oss som nasjon».

Her er innlegget fra McRaven:

– Bananrepublikk

Trumps partifelle Bob Corker, en ofte Trump-kritisk senator, har stemplet inndragningen av Brennans sikkerhetsklarering som noe fra «en bananrepublikk».

– Kommunist

Endel av Trumps tilhengere har imidlertid rykket ut til forsvar for beslutningen. Anthony Tata, en pensjonert brigadegeneral som nå skriver spenningsbøker, omtaler på Fox News Brennan som en «kommunist» som «aldri skulle ha vært sikkerhetsklarert».

Trump har selv gitt uttrykk for at han ikke stoler på etterretningstopper fra Obamas presidentperiode. I en uttalelse lest høyt av pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders sa han at tilgang til hemmelig materiale er spesielt upassende når folk bruker tilgangen til politiske angrep.