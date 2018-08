EU krever svar fra Saudi-Arabia

En rekke kvinneaktivister og andre menneskerettsforkjempere er de siste ukene fengslet i Saudi-Arabia, noe landet har høstet kritikk for.

Canadas utenriksminister Chrystia Freeland målbar i forrige uke kritikken og krevde løslatelse av Samar Badawi, søsteren til den fengslede bloggeren Raif Badawi.

Raif Badawi ble i 2015 tildelt EUs menneskerettspris og kona hans er bosatt i Canada.

Freelands utspill ble ikke godt mottatt i Riyadh, som anklaget Canada for å blande seg inn i landets indre anliggender. Saudi-Arabia brøt deretter de diplomatiske forbindelse med Canada og ga landets ambassadør 24 timer til å pakke.

Ba om bistand

Canada ba torsdag allierte om bistand til å løse den diplomatiske striden, og i helgen kom EUs utenrikssjef Federica Mogherini på banen.

– EU har engasjert seg konstruktivt og bedt saudiarabiske myndigheter om å klargjøre omstendighetene rundt arrestasjonene av kvinnelige menneskerettsforkjempere, særlig med tanke på hva de anklages for, sa hun til Reuters.

– Vi har understreket hvilken rolle menneskerettsforsvarere og sivilsamfunnet bør ha i reformprosessen som er innledet i kongedømmet, samt viktigheten av å respektere rettssikkerheten til alle de som er arrestert, sa hun.

Inn på teppet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har ved flere anledninger i sommer kritisert menneskerettighetssituasjonen i Saudi-Arabia, blant annet fengslingen av kvinneaktivister.

Torsdag ble Saudi-Arabias ambassadør i Norge, Khalid Nafisee, kalt inn på teppet i Utenriksdepartementet, der det ble uttrykt «bekymring for utviklingen og spesielt sakene knyttet til de kvinnelige MR-forkjemperne», sa Søreide etter møtet.

– Som utenriksministeren sa på torsdag, jobber vi tett med nærstående land. Det betyr at vi sammen med EU ved to anledninger de siste dagene har gitt uttrykk for våre syn og bekymringer og bedt om klargjøring fra saudiarabiske myndigheter når det gjelder arrestasjonene, opplyser UDs kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen til NTB søndag kveld.

Søreide tviler på reformviljen

Søreide har tidligere uttrykt tvil om hvor dypt reformviljen til Saudi-Arabias kronprins Mohamed bin Salman stikker. Han er det autoritære kongedømmets «de facto» leder og har varslet nye tider, ikke minst for landets kvinner.

– Det er samtidig flere utviklingstrekk som er svært negative, og det gjelder særlig den generelle menneskerettighetssituasjonen, som ser ut til å strammes til, parallelt med enkelte symboltunge lettelser i restriksjoner, sa Søreide i juni.