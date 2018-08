Politiet fant den lille haien allerede mandag morgen, to dager etter at den ble trillet ut av akvariet i San Antonio lørdag.

Overvåkningsbilder fra stedet viser tre gjerningspersoner som henter haien ut fra akvariet, legger den i en bøtte og smugler den ut i en barnevogn.

Takket være tips fra publikum rakk ansatte ved akvariet å forfølge tyvenes bil, slik at politiet senere kunne oppsøke dem.

Politisjef Joseph Salvaggio i Leon Valley sier den pågrepne 38-åringen hadde mange sjødyr hjemme hos seg, og legger for øvrig til at haien aldri utgjorde noen fare for mennesker.