En hendelse som forsvant i mediestormen etter Donald Trump og Vladimir Putins pressekonferanse på mandag, var Putins anklager mot en mann som er ukjent for mange – Bill Browder.

Under Trump og Putins to timer lange møte i den finske hovedstaden foreslo den russiske presidenten overfor sin amerikanske motpart at han kunne la amerikanske etterforskere komme til Russland. Dette for å bli med på å avhøre de tolv russiske etterretningsagentene som er tiltalt for å ha hacket det demokratiske partiet.

Til gjengjeld skulle Russland få lov til å gjøre det samme i USA – en av dem Putin ønsker at å avhøre, er Bill Browder.

– Forretningspartnere av Browder har tjent mer enn en og en halv milliard dollar i Russland. De betalte aldri skatter, hverken i Russland og i USA og likevel slapp pengene ut av landet, de ble overført til USA, sa Putin på pressekonferansen.

– Putin misliker meg sterkt

– Selv om folk flest i verden ikke har hørt navnet mitt, tenker Vladimir Putin på navnet mitt jevnlig. Han misliker meg sterkt fordi jeg er mannen som er ansvarlig for Magnitsky-loven, sier Browder til NPR.

Browder er personen som har fått den såkalte «Magnitsky-loven» inn i det amerikanske lovverket.

Loven lar amerikanske myndigheter fryse de utenlandske eiendelene til russiske personer som har begått menneskerettsbrudd.

Det har rammet flere personer i Putins innerste sirkel og gjort russiske myndigheter rasende.

Browder omtaler seg selv som Putins fremste fiende utenfor Russland.

Russlands «største kapitalist»

William «Bill» Browder kom først til Russland på 90-tallet.

Han har selv erkjent at han ønsket å bli Russlands «største kapitalist». Noe han lyktes med, ifølge The Washington Post. I en periode var han den største investoren i Russland.

Det snudde derimot da han var en del av å avsløre korrupsjon blant flere av Russlands største selskaper, som involverte noen av landets mektigste oligarker, ble han utvist.

I 2008 avdekket Sergei Magnitsky, Browders advokat i Moskva, at flere myndighetspersoner hadde drevet med skattesvindel. Han rapporterte dette til myndighetene, som svarte med å arrestere ham.

I fengselet ble Magnitsky utsatt for vold og døde 16. november 2009.

Etter Magnitskys dødsfall gikk Browder fra investering til å reise verden rundt for å overbevise vestlige myndigheter om å straffe russere som har begått brudd på menneskerettighetene.

Overrasket over Trump

– Siden 2012 har Putins fremste utenrikspolitiske prioritet vært å fjerne Magnitsky-loven, skriver Browder i TIME.

Den 54 år gamle amerikansk fødte briten har latt seg sjokkere over at Trump tilsynelatende vurderte Putins tilbud om etterforskningssamarbeid:

– Utrolig nok sto Trump ved siden av Putin og nikket anerkjennende. Han sa til og med at det var «et utrolig tilbud».

Browder sier til NPR at han ikke tror at det blir noen byttehandel mellom russiske og amerikanske etterforskere.

– Robert Mueller er ikke interessert i å sitte i et rom mens russisk politi intervjuer russiske spioner om valghacking.

Browder sier at Putin og russiske myndigheter tidligere har anklaget han for å være en seriemorder, en CIA-agent som vil ødelegge den russiske regjeringen og for å ha stjålet 4,8 milliarder dollar fra Det internasjonale pengefondet. Ingenting av dette er sant, sier han.

En feil fra Putin

Browder sier også at Putin gjorde en feil under pressekonferansen:

– Selv om jeg ble født i USA, emigrerte jeg til Storbritannia for 29 år siden og jeg er britisk statsborger, sier Browder.

– Dersom han virkelig har lyst på meg, burde han snakke med Theresa May, men hun har muligens noe å si til han etter at russiske agenter spredte nervegiften novitsjok rundt i Salisbury, sier Browder.

Vil avhøre tidligere Obama-rådgiver

Etter toppmøtet i Helsinki har russiske myndigheter offentliggjort navnene på en rekke amerikanske borgere som de ønsker å avhøre.

Russiske myndigheter ønsker blant annet å avhøre Michael McCaul, tidligere seniorrådgiver for russisk politikk under Obama-administrasjonen og senere USAs ambassadør til Russland.

David Kramer, som var rådgiver til utenriksministeren under Bush-administrasjonen, er også ønsket av Russland.