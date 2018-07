Svensk redningspersonell: – De norske brannfolkene gjør en kjempejobb

– Henning, du må ta de flammene der, sier utrykningsleder Jostein Sundfær fra Brann- og redningstjenesten i Rørosregionen til brannmann Henning Nyborg Ryan.

Aftenposten fikk bli med en gruppe med fire frivillige brannmenn fra Os i en av sektorene i brannområdet nord for Bräcke i Jämtland fylke fredag kveld, som er et av de hardest rammede områdene.

Da blusset flammene opp mens man gikk innover i terrenget.

Her har brannmannskapene en viss kontroll, men har måttet kalle inn flere helikoptre for å bistå i kampen mot flammene.

For samfunnet er skogbrann dramatisk: For naturen er det naturlig og nødvendig.

Varmt under føttene

De to og kollegene Svein Norman og Vegard Bekken jobber med å sikre at brannen ikke blusser opp langs skogsbilveien inn til området der brannfolk fra Trondheim og Stjørdal arbeider helt i front, rett ved der fire brannhelikoptre flyr i skyttelfart og dumper vann i en bratt fjellskråning.

Faren for brannfolkene i front er at brannen bak dem skal blusse opp igjen og sperre den eneste veien ut. Det ryker fra bakken og varmen kjennes godt gjennom sålene.

– Faren for oss i dag er at det faller mange trær fordi hele rotsystemet er oppbrent, forteller Sundfær.

Hans O. Torgersen

– De norske brannfolkene gjør en kjempejobb

Gruppen fra fjellregionen har vært her siden mandag og var de første norske brannfolkene som kom sine svenske kolleger til unnsetning.

– De norske brannfolkene gjør en kjempejobb. De får sin sektor og der gir de seg ikke før de er helt ferdige med jobben, sier en koordinator fra den svenske fjellredningstjenesten til Aftenposten.

I alt skal det være mellom 50 og 60 skogbranner hvor brannmannskap er i innsats rundt om i Sverige. Flere av brannene skal være av en så alvorlig karakter at de ikke er mulige å slukke på nåværende tidspunkt, sier Marcus Årskog, talsperson i MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

– Det vi kan gjøre nå er å begrense dem så de ikke når byer eller lokalsamfunn, forteller Årskog.

Tilsammen skal mellom 300 og 500 mennesker ha blitt evakuert fra sine hjem i Gävleborg, Jämtland, Dalarnas og Västerbotten, hvor man også finner flere av de største brannene, skriver SVT.

Svenske myndigheter får kritikk for beredskapen etter skogbrannene: – Vi har en bemanningskrise

Hans O. Torgersen

Norske brannmenn valgte å bli værende

Så langt har Norge bidratt med ti helikopterpiloter og brannvesenet fra Trøndelag-regionen har allerede avgitt over 30 brannfolk. Egentlig skulle flere av mannskapene dratt fredag, men på grunn av den prekære situasjonen valgte de å bli værende, forteller avdelingsdirektør for forebygging og sikkerhet i DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap), Anne Rygh-Pedersen til Aftenposten.

– Det er fortsatt en veldig alvorlig situasjon. Derfor er det viktig at vi tar et fellesansvar for å hjelpe svenske myndigheter, sier Rygh-Pedersen.

Etter planen skal flere selvforsynte enheter mobiliseres de neste dagene. Allerede i morgen kan rundt 23 personer fra Brann Øst, koordinert av brannsjefen i Follo, bli sendt til Sverige. De er klare med personell og utstyr, og venter bare på klarsignal fra DSB.

Mandag neste uke kan en ny enhet komme med rundt 22 personer, hovedsakelig bestående av brannmannskaper fra Salten Brann IKS i Nordland.

Hans O. Torgersen

Alvorlig og vanskelig

– Vi befinner oss i den alvorligste og vanskeligste situasjonen som svensk redningstjeneste har befunnet seg i.

Det sa MSBs generaldirektør Dan Eliasson på en pressekonferanse fredag sammen med Sveriges statsminister Stefan Löfven.

En lang tørkeperiode har bidratt til at Sverige preges av de verste skogbrannene landet har sett siden 50-tallet.

– Det har skjedd en uttørking av jorden på et dypere nivå. Det betyr at det er vanskeligere å slukke brannene enn vanlig, sa Eliasson.

Mottar hjelp fra flere europeiske land

Ikke bare Norge har bidratt med hjelp til svenskene, både Frankrike og Italia hjelper svenske myndigheter med to brannfly hver, mens fem tyske, ett italiensk og ett helikopter fra Litauen har ankommet. Danmark og Polen har bidratt med personell og utstyr.

– Svenskene sier de er veldig glad for at vi stiller opp og den svenske statsministeren har uttrykt sin takknemlighet gjennom statsminister Erna Solberg, forteller avdelingsdirektør Rygh-Pedersen.