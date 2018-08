Rekordstort jordskjelv rystet Alaska søndag

Ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS var episenter for jordskjelvet 9,9 kilometer under jordoverflaten, 67 kilometer øst for Kavik River Camp og 551 kilometer nordøst for delstaten Alaskas nest største by Fairbanks.

Arbeidere på oljeinstallasjoner i og rundt Prudhoe Bay, ikke langt fra Kavik, kjente godt rystelsene søndag morgen, melder the Anchorage Daily News.

Seismolog Mike West sier til avisen at skjelvet med klar margin er det største som er registrert i regionen.

– Dette er en svært betydningsfull hendelse som det vil ta oss litt tid å forstå, sier han.

Forandrer mye

Det forrige kraftige skjelvet i North Slope-regionen var i 1995 og hadde en styrke på 5,2. Et skjelv på 6,4 er betydelig sterkere enn 5,2 fordi skalaen er logaritmisk og i effekt innebærer at skjelvet søndag var 15,8 ganger større og 63,1 sterkere enn den forrige rekorden.

– Det er derfor skjelvet på 6,4 forandrer måten vi ser på regionen. Det er litt tidlig å si hvordan, men vi kan med sikkerhet si at dette skjelvet vil føre til en re-evaluering av det seismiske potensial i området, sier West.

Nytt skjelv

Det første skjelvet fant sted klokken 6.58, og klokken 13.15 kom det et til, denne gangen var episenteret 65 kilometer sørvest for Kaktovik, som har 290 innbyggere. Det andre skjelvet hadde en styrke på 6,1. Det skal være registrert en rekke etterskjelv i hele regionen.

Ingen av skjelvene skal ha forårsaket skader på mennesker, ei heller på konstruksjoner, oljerør- eller anlegg.