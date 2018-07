Kambodsjas sterke mann sikrer seg fem nye år ved makten

Kambodsjas 65 år gamle statsminister slo an tonen da han rundet av valgkampen ved å stemple opposisjonen som forrædere.

Foran titusenvis av jublende tilhengere i hovedstaden Phnom Penh skrøt Hun Sen uhemmet av hvordan han har kastet opposisjonelle i fengsel og tvunget andre i eksil.

– Vi gikk nylig rettens vei for å utrydde forræderne som forsøker å styrte regjeringen, sa Hun Sen, med henvisning til at landets høyesterett i november forbød det største opposisjonspartiet CNRP.

– Dette skjedde i etterkant av en meningsmåling som viste at CNRP lå an til å vinne valget, konstaterer rådgiver Trygve Augestad i Norsk Folkehjelp.

Ikke fritt

Kritiske medier og røster blir systematisk stilnet i Kambodsja, der myndighetene før valget stengte 17 nettsteder – blant dem Voice of America – fordi de angivelig spredte informasjon som kunne ha innvirkning på landets sikkerhet.

– Valget i Kambodsja er ikke et genuint valg, og det er ikke fritt, slår Phil Robertson i Human Rights Watch fast. Han viser til at CNRP fikk 44 prosent av stemmene under fjorårets lokalvalg før partiet ble forbudt.

– Vi snakker om et valg uten opposisjon, sier Robertson.

Sanksjoner

Selv om de 8,3 millioner stemmeberettigede har hele 20 partier å velge mellom, er utfallet gitt. Kambodsja er i realiteten en ettpartistat der Kambodsjas folkeparti (CPP) har styrt sammenhengende siden 1979.

Hun Sen har sittet ved roret siden 1985 og er verdens lengst sittende statsminister alt før han går løs på neste femårsperiode.

Vestlige land protesterer, og USA har innført sanksjoner som blant annet innebærer at Hun Sen og hans nærmeste krets av familie og støttespillere nektes innreise og at Kambodsjas eventuelle investeringer i USA fryses.

Røde Khmer-kommandant

Hun Sen har opp gjennom årene styrket sin stilling ved å bygge opp et nettverk av lojale støttespillere i Kambodsja, og han har fortsatt land som Kina og Russland i ryggen. Dette til tross for sin fortid som kommandant i Røde Khmer i andre halvdel av 1970-tallet.

Da Pol Pots skrekkregime, som kostet rundt en fjerdedel av Kambodsjas innbyggere livet, gikk mot slutten, hoppet Hun Sen av og slo lag med Vietnam som invaderte og fikk slutt på folkemordet.

– Han forlot ikke Røde Khmer fordi han hadde innvendinger mot folkemordet, men i visshet om at han selv var havnet på Pol Pots liste over medarbeidere som skulle ryddes av veien, konstaterte en av verdens fremste Kambodsja-kjennere, journalisten Nate Thayer i Far Eastern Economic Review.